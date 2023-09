Stem, Inc. (Stem), anciennement Star Peak Energy Transition Corp, fournit et exploite des solutions de stockage intelligent par batterie. La société se concentre sur la fourniture de logiciels de stockage d'énergie intelligente et de gestion de l'énergie. Elle s'est également engagée à proposer une intelligence et une optimisation des énergies propres. La plateforme logicielle d'énergie de Stem, Athena, est une plateforme analytique alimentée par l'intelligence artificielle (IA) qui permet aux clients et aux partenaires d'optimiser l'utilisation de l'énergie en basculant automatiquement entre l'alimentation par batterie, la production sur site et l'alimentation par le réseau. Ses solutions comprennent le stockage de l'énergie, l'énergie solaire et le stockage, les marchés de gros de l'énergie, les micro-réseaux, l'alimentation de secours et le maintien de la tension, l'optimisation des factures de services publics, la réponse à la demande et la recharge des véhicules électroniques commerciaux (VE). La société compte parmi ses clients des entreprises, des sociétés commerciales et industrielles, des coopératives électriques, des promoteurs de projets, des services publics, des sociétés d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) dans le domaine de l'énergie solaire, ainsi que des producteurs d'énergie indépendants (IPP) et des propriétaires d'actifs.