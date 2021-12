Stem, Inc. va acquérir Also Energy Holdings, Inc., un leader mondial des logiciels de gestion des actifs solaires

L’acquisition va fusionner deux sociétés d'énergies renouvelables axées sur les logiciels à la pointe de la transition énergétique

Cette transaction relutive devrait accélérer la croissance des revenus logiciels récurrents de Stem et augmenter ses marges

Elle souligne la volonté de Stem d'étendre sa portée mondiale et de fournir des produits logiciels à forte marge aux clients du secteur des compteurs et aux clients commerciaux et industriels.

La société ajoute 32,5 GW à ses actifs sous gestion de et élargit sa présence internationale à plus de 50 pays

Stem, Inc. (« Stem » ou « la Société ») (NYSE : STEM), un leader mondial des logiciels et services de stockage d'énergie basés sur l'intelligence artificielle (IA), et Also Energy Holdings, Inc. (« AlsoEnergy »), un leader mondial des logiciels de gestion d'actifs solaires, ont annoncé aujourd'hui la signature par les deux sociétés d’un accord définitif portant sur l’achat d’AlsoEnergy par Stem, dans le cadre d'une transaction en actions et en espèces.

Aux termes de l'accord, Stem acquerra, sans numéraire et sans dette, toutes les actions en circulation d'AlsoEnergy pour un prix d'achat total de 695 millions USD, soit environ 75 % de la contrepartie totale en espèces et environ 25 % en actions ordinaires de Stem.

Vue d’ensemble de l'acquisition

La transaction combinera les capacités uniques d'optimisation de stockage de Stem avec le logiciel de surveillance et de contrôle des performances des actifs solaires leader sur le marché d'AlsoEnergy afin d’offrir une solution unique et convaincante pour les projets d'énergie renouvelable. De plus, Stem offrira ses solutions de stockage d'énergie intelligentes aux clients du secteur des compteurs et aux clients commerciaux et industriels d'AlsoEnergy, lesquels ne disposent généralement aujourd’hui que d’un attachement limité pour stocker leurs actifs solaires. AlsoEnergy bénéficiera d'une visibilité plus précoce sur les projets solaires plus stockage grâce au vaste réseau de clients et de partenaires de Stem.

Fondée en 2007, AlsoEnergy a son siège à Boulder, dans le Colorado, et est un leader mondial des solutions de performance, d'analyse, de surveillance et de contrôle avec 32,5 gigawatts (GW) d'actifs solaires sous gestion (AUM) dans plus de 50 pays. AlsoEnergy passe des contrats avec, et dessert, de nombreux acteurs de l'écosystème solaire, notamment les développeurs, propriétaires d'actifs, gestionnaires d’opérations et de maintenance (O&M), clients commerciaux et services publics. Au cours des douze mois clos le 31 décembre 2020, AlsoEnergy a généré un chiffre d'affaires d'environ 49 millions USD et une marge brute de 60 % pour ses activités de logiciels, de surveillance en périphérie de réseau, de contrôles et de services. Parmi les actifs sous gestion d'AlsoEnergy, à la fois en termes de site et de capacité, seule une quantité minime est actuellement dotée d'un stockage d'énergie.

Commentaires de la direction

John Carrington, PDG de Stem, a déclaré : « Grâce à cette transaction immédiatement relutive, la fusion Stem et AlsoEnergy offrira les logiciels, les contrôles et la capacité d'analyse uniques qui accéléreront la transition énergétique vers un avenir renouvelable et décarboné. Alors que les secteurs du stockage par batterie et de l'énergie solaire continuent de connaître une croissance mondiale considérable, les développeurs, les propriétaires d'actifs et les services publics se tourneront de plus en plus vers nos capacités logicielles combinées pour fournir une plateforme unifiée de renseignement énergétique qui améliore les performances des projets. La société combinée fournira une offre logicielle basée sur l'IA qui, selon nous, simplifiera la gestion des actifs de nos clients, augmentera le rendement de leurs projets et accélérera notre propre trajectoire de croissance. Il est important de noter que cette acquisition devrait être immédiatement relutive à la fois pour la marge brute et l'EBITDA avant de réaliser des synergies commerciales, que nous jugeons importantes et convaincantes. Cette acquisition souligne notre volonté d'étendre la portée mondiale de Stem et de fournir à nos clients des produits logiciels à marge élevée et leaders du marché.∘»

Robert Schaefer, PDG d'AlsoEnergy, a ajouté : « Le regroupement de notre entreprise avec Stem va générer une valeur considérable pour les clients alors qu'ils se concentrent de plus en plus sur l'intégration d'actifs solaires et de stockage d'énergie pour optimiser leur rendement financier. Le logiciel, l'accès aux données et les capacités techniques de nos sociétés combinées apporteront le prochain niveau de contrôle et d'optimisation aux principales offres de surveillance d'AlsoEnergy, permettant ainsi de disposer d'un fournisseur unique pour les services logiciels dans le domaine de l'énergie solaire et du stockage. Nous sommes ravis de rejoindre l'équipe Stem et, ensemble, nous pensons que notre offre logicielle combinée deviendra un élément essentiel pour créer l'avenir du réseau.∘»

Faits saillants stratégiques et financiers

Valeur client et innovation : Les clients pourront créer et valoriser plus rapidement leurs projets avec une société combinée qui fournira des contrôles à la périphérie et une solution de logiciel en tant que service (SaaS). Les clients devraient bénéficier d'une vue unique et cohérente pour gérer et optimiser leurs actifs renouvelables et de stockage.

: Les clients pourront créer et valoriser plus rapidement leurs projets avec une société combinée qui fournira des contrôles à la périphérie et une solution de logiciel en tant que service (SaaS). Les clients devraient bénéficier d'une vue unique et cohérente pour gérer et optimiser leurs actifs renouvelables et de stockage. Évolution SaaS : Elle va accélérer la contribution croissante et récurrente du logiciel au chiffre d'affaires et à la marge de Stem grâce à l'ajout de l'offre Saas d'AlsoEnergy. Stem apportera son approche unique basée sur l'IA au logiciel d'AlsoEnergy afin d'accroître le rendement des clients.

: Elle va accélérer la contribution croissante et récurrente du logiciel au chiffre d'affaires et à la marge de Stem grâce à l'ajout de l'offre Saas d'AlsoEnergy. Stem apportera son approche unique basée sur l'IA au logiciel d'AlsoEnergy afin d'accroître le rendement des clients. Expansion commerciale : La fusion fournira d'importantes opportunités de ventes croisées et de tirer parti de la vaste clientèle de chaque plateforme. Actuellement, seuls 30 % des clients d'AlsoEnergy sont des clients de Stem, ce qui reflète d'importantes opportunités de croissance intégrées.

La fusion fournira d'importantes opportunités de ventes croisées et de tirer parti de la vaste clientèle de chaque plateforme. Actuellement, seuls 30 % des clients d'AlsoEnergy sont des clients de Stem, ce qui reflète d'importantes opportunités de croissance intégrées. Riche ensemble de données : La fusion tirera parti du riche ensemble de données qu’offrent les opérations d'énergie solaire et de stockage. Grâce à Athena®, la plateforme d'analyse basée sur l'IA de premier plan de Stem , et à la plateforme PowerTrack d'AlsoEnergy, la société combinée devrait améliorer le développement et les performances futurs des logiciels, tout en augmentant la différenciation concurrentielle de la société combinée.

La fusion tirera parti du riche ensemble de données qu’offrent les opérations d'énergie solaire et de stockage. Grâce à Athena®, la plateforme d'analyse basée sur l'IA de premier plan de Stem et à la plateforme PowerTrack d'AlsoEnergy, la société combinée devrait améliorer le développement et les performances futurs des logiciels, tout en augmentant la différenciation concurrentielle de la société combinée. Vaste clientèle internationale: L'empreinte géographique de la société combinée va augmenter pour couvrir plus de 50 pays. AlsoEnergy dispose d'une solide base d'entreprises, de développeurs et de clients de services publics qui vient compléter les partenaires et clients existants de Stem.

Détails sélectionnés sur la transaction

Le nombre d'actions émises pour la partie en actions de la contrepartie de la transaction sera basé sur la moyenne simple du prix moyen pondéré par le volume des actions ordinaires de Stem pour chaque jour de bourse en décembre 2021. La partie en espèces de la contrepartie de la transaction, qui est assujettie aux ajustements habituels du fonds de roulement, sera entièrement payée à partir des liquidités existantes au bilan de Stem.

La partie en actions de la contrepartie sera émise sur la base de l'exemption d'enregistrement en vertu de la Securities Act de 1933, telle que modifiée, prévue par la section 4(a)(2) de celle-ci, et sera soumise à une période de blocage d'au moins six mois.

La transaction est assujettie aux approbations réglementaires et aux conditions de clôture habituelles. La clôture de la transaction devrait avoir lieu au premier trimestre 2022.

Nomura Greentech a agi en tant que conseiller financier de Stem et Gibson, et Dunn & Crutcher LLP en tant que conseiller juridique de Stem. William Blair a agi en tant que conseiller financier d’AlsoEnergy et Goodmans LLP en tant que conseiller juridique d’AlsoEnergy.

Informations sur la téléconférence de la direction

Stem organisera une téléconférence pour discuter de cette transaction le jeudi 16 décembre 2021 à 8h30, heure de l’Est. La téléconférence est accessible, en mode écoute uniquement, via une webdiffusion en direct à partir de la page Events & Presentations de la section Investor Relations du site Web de la société à l'adresse https://investors.stem.com/events-and-presentations. L'appel est également accessible en direct par téléphone en composant le (877) 705-6003, ou, pour les appelants internationaux, en composant le (201) 493-6725 et en faisant référence à Stem. Une rediffusion de la téléconférence sera disponible peu de temps après l'appel. On pourra y accéder en composant le (844) 512-2921 ou pour les appelants internationaux en composant le (412) 317-6671. Le code d'accès pour la rediffusion est 13725741. Une archive de la diffusion Web sera disponible sur le site Web de la société à l'adresse https://investors.stem.com/overview pendant un mois après l'appel.

À propos de Stem, Inc.

Stem (NYSE : STEM) fournit des solutions qui répondent aux défis du marché énergétique dynamique d'aujourd'hui. En combinant des solutions avancées de stockage d'énergie avec Athena®, une plateforme d'analyse de classe mondiale alimentée par l'IA, Stem permet aux clients et aux partenaires d'optimiser leur consommation d'énergie en basculant automatiquement entre l'alimentation par batterie, la production sur site, et l'alimentation réseau. Les solutions de Stem aident les entreprises clientes à bénéficier d'une infrastructure énergétique propre et adaptative et à atteindre une grande variété d'objectifs, notamment la réduction des dépenses, la résilience, la durabilité, la responsabilité environnementale et d'entreprise et l'innovation. Stem offre également une assistance complète aux partenaires solaires intéressés par l'ajout de stockage à des projets solaires autonomes, communautaires ou commerciaux - à la fois derrière et devant le compteur. Pour de plus amples renseignements, consultez www.stem.com.

À propos d’AlsoEnergy

AlsoEnergy fournit des solutions avancées complètes pour le contrôle, la surveillance et la gestion des actifs solaires photovoltaïques et solaires plus stockage. L’offre comprend des systèmes logiciels et matériels intégrés pour le DAS, le SCADA et le contrôle des centrales électriques, ainsi que des services couvrant le cycle de vie du projet, depuis la conception et l'ingénierie du système jusqu’à l'installation, la mise en service et l'assistance. AlsoEnergy propose des solutions technologiques pour plus de 30 GW de production dans plus de 50 pays à travers le monde, fournissant une expertise régionale sur tous les marchés mondiaux en utilisant des bureaux de vente et de service en Allemagne, au Japon et en Inde ainsi qu'un siège social américain. Pour en savoir plus, consultez : www.alsoenergy.com

Déclaration de mise en garde concernant les déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles » au sens de la Section 27A de la loi Securities Act de 1933 et de la Section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, telles que modifiées. Les opinions, les prévisions, les projections, le calendrier prévu pour la finalisation de la transaction proposée, les avantages et synergies de la transaction proposée, les possibilités futures pour la société combinée et les produits, le rendement financier futur et autres déclarations concernant les attentes, croyances, plans, objectifs, conditions financières, hypothèses ou événements et performances futurs qui ne sont pas des énoncés de faits historiques, sont des déclarations prévisionnelles au sens des lois fédérales sur les titres prospectifs. Stem ne peut donner aucune assurance que ces attentes se révéleront exactes. Ces déclarations sont soumises à divers risques et incertitudes, parmi lesquels, la satisfaction des conditions de clôture de la transaction ; le moment de la réalisation de la transaction proposée ; le risque que la transaction envisagée ne se produise pas ; les effets négatifs de la durée de la transaction ; le défaut de conserver les principaux dirigeants et employés d'AlsoEnergy et de ses filiales ; des problèmes ou des retards dans l'intégration réussie des opérations d'AlsoEnergy avec celles de la Société, y compris l'engagement ou l'expérience de coûts ou de retards ou de difficultés imprévus, qui pourraient entraîner des demandes supplémentaires sur les ressources, les systèmes, les procédures et les contrôles de la Société, une perturbation de ses activités en cours et le détournement de l'attention de la direction au détriment d'autres préoccupations commerciales ; des difficultés ou des retards dans la transition réussie des systèmes informatiques d'AlsoEnergy à ceux de la Société ainsi que les risques associés à d'autres intégrations ou transitions des opérations, des systèmes et du personnel d'AlsoEnergy ; l'échec ou l'incapacité à mettre en œuvre des stratégies de croissance en temps opportun ; les réactions défavorables à la transaction envisagée de la part des clients, concurrents, fournisseurs ou employés ; la possibilité que certaines hypothèses concernant l'activité d'AlsoEnergy ou les transactions envisagées puissent s'avérer inexactes ; et d'autres facteurs de risque qui sont discutés dans le plus récent 10-K de Stem ainsi que dans ses autres documents déposés auprès de la SEC, lesquels sont disponibles sur le site Internet de la SEC (http://www.sec.gov). En cas de concrétisation d’un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes (ou si les conséquences d’un tel développement venaient à évoluer), ou d’inexactitude de nos hypothèses sous-jacentes, il est possible que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats énoncés dans nos déclarations prévisionnelles. Les déclarations prévisionnelles ne valent qu’à la date de ce communiqué de presse, et Stem rejette toute intention ou obligation de publier une mise à jour ou de réviser de telles déclarations prévisionnelles, que ce soit en réponse à de nouvelles informations, des évènements futurs ou pour toute autre raison.

Données du marché et du secteur

Dans ce communiqué, Stem s'appuie sur et se réfère à certaines informations et statistiques obtenues de sources tierces qu'elle juge fiables, y compris des rapports de sociétés d'études de marché. La société n'a vérifié de manière indépendante ni l'exactitude ni l'exhaustivité de ces informations tierces. Ce communiqué peut contenir des marques commerciales, des marques de service, des noms commerciaux et des droits d'auteur d'autres sociétés, qui appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

