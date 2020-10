STENTYS : Résultats semestriels 2020

Regulatory News:

STENTYS (Paris:STNT) (FR0010949404 — STNT – éligible PEA PME), groupe français spécialisé dans les technologies médicales pour la cardiologie interventionnelle, annonce aujourd’hui ses résultats semestriels consolidés au 30 juin 2020 en valeur liquidative1, arrêtés par le Conseil d’administration du 6 octobre 2020. Le Rapport financier semestriel 2020 sera disponible sur le site Internet de la Société, www.stentys.com, dans la rubrique Investisseurs/Documentation (http://www.stentys.com/investisseurs/documentation/) dans les prochains jours.

Compte tenu de la décision de la Société de procéder à sa liquidation et donc de cesser progressivement son activité, les états financiers consolidés semestriels au 30 juin 2020 sont présentés en valeur liquidative : les actifs ont été comptabilisés à leur valeur de réalisation. Les passifs ont été comptabilisés en tenant compte de tous les coûts d’exploitation non apurés à date et des coûts à venir jusqu’à la date effective de la liquidation telle qu’elle a été estimée au 30 juin 2020 pour les besoins des états financiers. Ceci nécessite le recours à des hypothèses, à des jugements et à des estimations pouvant avoir un impact significatif sur l'établissement des comptes en valeur liquidative.

Dans ces conditions, les capitaux propres s'établissent à 546 milliers d’euros, étant rappelé que cette estimation reste soumise à un nombre important d'aléas que la Société ne maîtrise pas au cours de la période de liquidation. Ce montant sera susceptible de varier le jour de la liquidation de la société selon la réalisation des diverses hypothèses retenues à la date du 30 juin 2020, dont le détail figure dans le rapport semestriel.

Afin de donner une vision claire de sa situation financière, la Société a établi le tableau suivant. Le boni de réalisation de la Société résulte de la réalisation des actifs et apurement des passifs présentés ci-après :

En milliers d’euros 30 juin 2020 Trésorerie disponible au 30 juin 2020 4 896 Créances clients et comptes rattachés 171 Autres créances 1 144 Autres actifs financiers courants 205 Actifs à réaliser avant la liquidation 6 416 Provisions des coûts futurs -3 011 Dettes financières court terme -121 Fournisseurs et comptes rattachés -1 569 Autres passifs -1 169 Passifs exigibles à terme -5 870 Boni de liquidation attendu 546

La Société attire l’attention du lecteur sur le fait que le versement d'un éventuel boni de liquidation est subordonné à une liquidation de la Société qui pourrait intervenir après la procédure de sauvegarde qui a été ouverte au bénéfice de la Société.

Le calendrier d'une liquidation de la Société dépendra de l'issue et du calendrier de la procédure de sauvegarde, étant précisé qu'une liquidation amiable serait soumise aux votes des actionnaires lors d’une assemblée générale extraordinaire.

Le cours de l’action STENTYS demeure suspendu.

Etat de la situation financière au 30 juin 2020 en valeur liquidative

En milliers d’euros – Normes IFRS 30 juin 2020 31 décembre 2019 Actifs courants (hors trésorerie) 1 520 2 073 Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 896 8 160 Total de l’actif 6 416 10 233 Total des capitaux propres 546 751 Provision courante 3 011 4 917 Dettes financières à court terme 121 443 Autres passifs courants 2 738 4 123 Total du passif 5 870 9 482 Total du passif et des capitaux propres 6 416 10 233

Résultats semestriels 2020

En milliers d’euros – Normes IFRS2 30 juin 2020 30 juin 2019 Chiffre d’affaires 712 5 063 Autres produits 50 Total des produits 712 5 113 Coût des marchandises vendues -636 -2 831 Frais de Recherche et Développement -357 -630 Coût de Ventes et marketing -1 218 -2 290 Frais généraux -1 337 -1 151 Paiement fondé sur des actions 224 0 Perte opérationnelle courante -2 612 -1 789 Autres produits et charges opérationnels 2 620 -16 406 Résultat opérationnel +9 -18 195 Résultat financier 10 107 Résultat net 19 -18 088

Au 30 juin 2020, les principaux indicateurs financiers de STENTYS s’établissent comme suit :

Le chiffre d’affaires de 712 K€ correspondant à l’écoulement des stocks.

Le résultat opérationnel positif à 9 K€ est constitué, d’une part, d’une perte opérationnelle courante de 2 612 K€ après prise en compte des coûts du 1er semestre 2020, notamment les salaires et traitements, indemnités de licenciements des salariés sortis au 30 juin 2020, dépenses de fonctionnement et coûts liés directement à la liquidation, et, d’autre part, des autres produits et charges opérationnels de 2 620 K€, qui comprennent une reprise de provisions de 2 619 K€ de coûts futurs consommés ainsi que d’autres éléments, charges et produits, qui globalement se compensent.

Principaux faits marquants du 1er semestre 2020 et événements postérieurs à la clôture

Ouverture d’une procédure de sauvegarde

Par jugement en date du 1er avril 2020, le Tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la Société.

Le Tribunal de commerce de Bobigny a désigné la SCP ABITBOL & ROUSSELET, prise en la personne de Maître Joanna Rousselet, et la SELARL BLERIOT & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Philippe Bleriot, en qualité d'administrateurs judiciaires. La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître Axel Chuine, a également été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Il est précisé par ailleurs, que la procédure de mandat ad hoc ouverte le 7 août 2019 par le Tribunal de commerce de Bobigny a pris fin le 16 mars 2020, compte tenu du dépôt d’une demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde par la Société, comme cela avait été indiqué dans son communiqué de presse du 18 décembre 2019.

L'ouverture d'une procédure de sauvegarde n'exclut pas une éventuelle opération de reprise si un investisseur sérieux présentait un projet crédible visant à reprendre la Société.

Plan de licenciement et arrêt de l’activité

Compte tenu de l'absence de perspective de continuation de l'activité, un plan de licenciement collectif concernant l'essentiel des salariés du Groupe a été mis en place fin février 2020. Au 30 juin 2020, le Groupe employait 7 salariés dont 4 en préavis. A la date d’arrêté des comptes, le Groupe emploie 4 salariés dont 1 en préavis de fin de contrat.

La Société n’a plus d'activité opérationnelle. Les stocks de produits finis et d’en-cours de production non vendus ont été soit vendus soit détruits fin février.

Résiliation du bail de Saint-Denis et modification du siège social

Le 27 mars 2020, le Groupe a signé un avenant de résiliation du bail des locaux de la Plaine Saint Denis, avec une condition suspensive de trouver un nouveau locataire. Cette condition suspensive a été levée le 30 avril 2020. De plus, cet avenant stipulait le versement par STENTYS d’une indemnité de 73 K€ à la signature et la renonciation au remboursement de la participation du bailleur aux travaux pour un montant de 109 K€.

En date du 4 mai, le Conseil d’administration a approuvé le transfert du siège social du Groupe à Neuilly sur Seine.

Les principaux événements postérieurs à la clôture sont les suivants : Le 22 juillet 2020, la filiale MINVASYS a signé une résiliation amiable et anticipée du bail de son siège social situé à Gennevilliers. Des marques d’intérêts se sont manifestées pour les actifs des filiales MINVASYS mais aucune n’a abouti à ce jour. Une audience auprès du Tribunal de commerce de Bobigny s’était tenue le 22 septembre 2020 pour demander une prorogation de la durée d’observation et ainsi préparer le plan de sauvegarde. Le Tribunal a accordé cette prorogation et fixé au 24 novembre 2020 une nouvelle audience pour statuer sur l’arrêté du plan de sauvegarde.



