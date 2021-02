Stentys : Convocation d'une Assemblée générale en vue de la dissolution anticipée de la Société

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et de lutte contre sa propagation, l'assemblée générale mixte de STENTYS se tiendra au siège social de la société, 171 bis Avenue Charles de Gaulle, 92220 Neuilly sur Seine, à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres membres et personnes ayant le droit d'y participer, en application des dispositions de l'article 4 de l'Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 dont la durée d'application a été prorogée et le contenu a été modifié par l'Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020. En effet, à la date du présent communiqué, des mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires font obstacle à la présence physique à l'Assemblée Générale de ses membres.

Au 28 janvier 2021, le montant total qui pourra être retourné aux actionnaires (remboursement du nominal et éventuel boni de liquidation) a été estimé par la Société à 1,473 M€ (soit environ 5,5 centimes d'euros par action) sur la base des comptes au 31 décembre 2020 qui feront l'objet d'un audit par les commissaires aux comptes. Il est précisé que ce montant est susceptible de varier en fonction du processus de liquidation (notamment du calendrier et du débouclage du passif existant et de la survenance de nouveaux passifs). En effet, les charges de fonctionnement de la Société entraînent une diminution de la trésorerie du groupe et ainsi du montant à retourner aux actionnaires dans le cadre de la liquidation.

STENTYS NewCap Guillaume Renondin Investor Relations / Strategic Communications Directeur financier Dusan Oresansky Tél. : +33 (0)1 44 53 99 42 Tél. : +33 (0)1 44 71 94 92 investor@stentys.com stentys@newcap.eu STENTYS est coté sur le Compartiment C d'Euronext Paris ISIN : FR0010949404 - Mnémonique : STNT

