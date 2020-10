Stentys : Information financière du 3ème trimestre 2020

Information financière du 3ème trimestre 2020

Trésorerie consolidée au 30 septembre 2020 de 3,9 M€

PARIS - le 15 octobre 2020 - 17h45 CEST - STENTYS (FR0010949404 - STNT - éligible PEA PME), groupe français spécialisé dans les technologies médicales pour la cardiologie interventionnelle, publie aujourd'hui son niveau de trésorerie consolidée au 30 septembre 2020.

Chiffre d'affaires consolidé

A la date de publication de ce communiqué, la Société ne dispose plus des autorisations réglementaires pour commercialiser ses produits. La Société a liquidé la totalité de ses stocks au cours du 1er trimestre 2020, les produits non vendus ont été détruits.

STENTYS ne réalisera désormais plus de chiffre d'affaires.

Trésorerie de 3,9 M€

Le niveau de trésorerie du groupe s'élève à 3,9 M€ au 30 septembre 2020, contre 4,9 M€ au 30 juin 2020.

Plus d'informations sur www.stentys.com.

STENTYS NewCap Guillaume Renondin Investor Relations / Strategic Communications Directeur financier Dusan Oresansky / Pierre Laurent Tél. : +33 (0)1 44 53 99 42 Tél. : +33 (0)1 44 71 94 92 investor@stentys.com stentys@newcap.eu STENTYS est coté sur le Compartiment C d'Euronext Paris ISIN : FR0010949404 - Mnémonique : STNT

Ce communiqué contient des déclarations prévisionnelles portant sur les activités de la Société et ses perspectives. Ces déclarations prévisionnelles sont basées sur de nombreuses hypothèses concernant la stratégie présente et future de la Société et l'environnement dans lequel elle évolue qui pourraient ne pas être exactes. Ces déclarations prévisionnelles reposent sur des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres éléments qui pourraient faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de la Société diffèrent substantiellement des résultats, de la performance ou des réalisations énoncés ou sous-entendus par ces déclarations prévisionnelles. Ces éléments incluent, entre autres, les risques associés au développement et à la commercialisation des produits de la Société, l'acceptation par le marché des produits de la Société, sa faculté à gérer sa croissance, l'environnement compétitif relatif à son secteur d'activité et aux marchés dans lesquels elle évolue, sa faculté à faire respecter ses droits et à protéger ses brevets et les autres droits dont elle est propriétaire, les incertitudes liées à la procédure d'autorisation auprès de la U.S. FDA, le rythme de recrutement des patients pour le besoin des études cliniques plus lent que prévu, les résultats des études cliniques et d'autres facteurs, notamment, ceux décrits à la section 4 « Facteurs de risque » du document de référence 2016 de la Société enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers le 29 novembre 2017 sous le numéro D.17-1084, telle que modifiée le cas échéant.

Page 1 sur 1