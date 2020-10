Stentys : Résultats semestriels 2020

Plan de licenciement et arrêt de l'activité

Compte tenu de l'absence de perspective de continuation de l'activité, un plan de licenciement collectif concernant l'essentiel des salariés du Groupe a été mis en place fin février 2020. Au 30 juin 2020, le Groupe employait 7 salariés dont 4 en préavis. A la date d'arrêté des comptes, le Groupe emploie 4 salariés dont 1 en préavis de fin de contrat.

La Société n'a plus d'activité opérationnelle. Les stocks de produits finis et d'en-cours de production non vendus ont été soit vendus soit détruits fin février.

Résiliation du bail de Saint-Denis et modification du siège social

Le 27 mars 2020, le Groupe a signé un avenant de résiliation du bail des locaux de la Plaine Saint Denis, avec une condition suspensive de trouver un nouveau locataire. Cette condition suspensive a été levée le 30 avril 2020. De plus, cet avenant stipulait le versement par STENTYS d'une indemnité de 73 K€ à la signature et la renonciation au remboursement de la participation du bailleur aux travaux pour un montant de 109 K€.

En date du 4 mai, le Conseil d'administration a approuvé le transfert du siège social du Groupe à Neuilly sur Seine.

Les principaux événements postérieurs à la clôture sont les suivants :

Le 22 juillet 2020, la filiale MINVASYS a signé une résiliation amiable et anticipée du bail de son siège

social situé à Gennevilliers.

Des marques d'intérêts se sont manifestées pour les actifs des filiales MINVASYS mais aucune n'a abouti

à ce jour.

Une audience auprès du Tribunal de commerce de Bobigny s'était tenue le 22 septembre 2020 pour demander une prorogation de la durée d'observation et ainsi préparer le plan de sauvegarde. Le Tribunal a accordé cette prorogation et fixé au 24 novembre 2020 une nouvelle audience pour statuer sur l'arrêté du plan de sauvegarde.

Plus d'informations sur www.stentys.com.

STENTYS NewCap Guillaume Renondin Investor Relations / Strategic Communications Directeur financier Dusan Oresansky Tél. : +33 (0)1 44 53 99 42 Tél. : +33 (0)1 44 71 94 92 investor@stentys.com stentys@newcap.eu STENTYS est coté sur le Compartiment C d'Euronext Paris ISIN : FR0010949404 - Mnémonique : STNT

Ce communiqué contient des déclarations prévisionnelles portant sur les activités de la Société et ses perspectives. Ces déclarations prévisionnelles sont basées sur de nombreuses hypothèses concernant la stratégie présente et future de la Société et l'environnement dans lequel elle évolue qui pourraient ne pas être exactes. Ces déclarations prévisionnelles reposent sur des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres éléments qui pourraient faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de la Société diffèrent substantiellement des résultats, de la performance ou des réalisations énoncés ou sous-entendus par ces déclarations prévisionnelles. Ces éléments incluent, entre autres, les risques associés au développement et à la commercialisation des produits de la Société, l'acceptation par le marché des produits de la Société, sa faculté à gérer sa croissance, l'environnement compétitif relatif à son secteur d'activité et aux marchés dans lesquels elle évolue, sa faculté à faire respecter ses droits et à protéger ses brevets et les autres droits dont elle est propriétaire, les incertitudes liées à la procédure d'autorisation auprès de la U.S. FDA, le rythme de recrutement des patients pour le besoin des études cliniques plus lent que prévu, les résultats des études cliniques et d'autres facteurs, notamment, ceux décrits à la section 4 « Facteurs de risque » du document de référence 2016 de la Société enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers le 29 novembre 2017 sous le numéro D.17-1084, telle que modifiée le cas échéant.

Page 4 sur 4