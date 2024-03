STEP Energy Services Ltd. est une société de services énergétiques basée au Canada. La société fournit des solutions de coiled tubing, de pompage de fluides et d'azote et de fracturation hydraulique. Elle fournit des services de complétion et de stimulation aux sociétés d'exploration et de production (E&P) au Canada et aux États-Unis. Au Canada, la société fournit des services de tubes enroulés et de fracturation dans le bassin sédimentaire de l'Ouest canadien. Les services canadiens de la société se concentrent sur le bassin sédimentaire de l'Ouest canadien (BSOC), tandis qu'aux États-Unis, ses services de fracturation et de tubes enroulés se concentrent sur les bassins Permian et Eagle Ford au Texas, les bassins Uinta-Piceance et Niobrara-DJ au Colorado et le bassin Bakken dans le Dakota du Nord.