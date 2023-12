Step One Clothing Limited est une société australienne de vente en ligne directe au consommateur qui propose des vêtements d'intérieur issus de l'agriculture biologique et certifiés. La société propose une gamme de sous-vêtements de qualité qui conviennent à toutes les morphologies. Les sous-vêtements proposés par la société comprennent des caleçons, des troncs et des caleçons +Fly. Ses produits se caractérisent par des panneaux UltraGlyde et une pochette élastique 3D. Le caleçon boxeur convient aux clients ayant des jambes plus épaisses, avec une longueur de jambe supplémentaire de 3 cm. Son trunks convient aux clients aux jambes plus fines et à la catégorie d'âge junior. L'entreprise est propriétaire des modèles de ses vêtements d'intérieur et sous-traite la fabrication de ses produits en Asie pour les exporter vers des entrepôts en Australie, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Ses filiales sont Step One Clothing Australia Pty Ltd, Step One Clothing UK Limited, Step One Clothing USA Inc. et Step One Production Pty Ltd.

Secteur Détaillant habillement et accessoires