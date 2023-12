Steppe Cement Ltd est une société holding d'investissement basée en Malaisie. La société est principalement engagée dans la production et la vente de ciment. Les installations de production de ciment de la société se composent de deux fours à sec et de quatre fours à voie humide mis hors service. Son usine de fabrication de ciment est située dans le village d'Aktau, à environ 40 kilomètres au nord de la ville de Karaganda et à 180 kilomètres au sud de la capitale du Kazakhstan, Nur-Sultan. Les filiales de la société comprennent Steppe Cement (M) Sdn. Bhd. qui est engagée dans la détention d'investissements, et Mechanical & Electrical Consulting Services Ltd. qui est engagée dans la fourniture de services de conseil.

