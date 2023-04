Les actions de Steppe Cement plongent en raison de la baisse des ventes au premier trimestre.

Steppe Cement Ltd - Cimentier basé à Karaganda, au Kazakhstan - Vend 214 832 tonnes de ciment pour 4,94 milliards de KZT, soit environ 8,7 millions de GBP, au premier trimestre 2023. Au cours du même trimestre de 2022, la société a vendu 281 968 tonnes de ciment pour 6,30 milliards KZT. Cela représente une baisse de 24 % en glissement annuel des tonnes de ciment vendues et une baisse de 21 % en glissement annuel du prix du ciment vendu. Elle ajoute que sa part de marché est tombée à 13 % au cours du trimestre, contre 14 % au cours du même trimestre de l'année précédente. Elle explique que la baisse des livraisons s'inscrit dans un contexte de hausse des taux d'intérêt et de problèmes logistiques liés à la surcharge du réseau ferroviaire. L'entreprise estime actuellement que la demande du marché du ciment au Kazakhstan diminuera pour se situer entre 10 et 10,5 millions de tonnes par an, mais ajoute qu'il existe un "degré élevé d'incertitude" à ce sujet en raison de la situation géopolitique.

Cours actuel de l'action : 33,25 pence, en baisse de 24 % à Londres jeudi après-midi

Variation sur 12 mois : en hausse de 7,3

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

