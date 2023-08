StepStone Group Inc. est une société d'investissement sur les marchés privés. Elle se concentre sur la fourniture de solutions d'investissement personnalisées et de services de conseil et de données à ses clients. Elle s'associe à ses clients pour développer et construire des portefeuilles de marchés privés conçus pour répondre à leurs objectifs spécifiques dans les catégories d'actifs capital-investissement, infrastructure, dette privée et immobilier. Ses portefeuilles utilisent plusieurs types de stratégies d'investissement synergiques avec des gestionnaires de fonds tiers, notamment des engagements envers des fonds, des prises de participation dans des fonds existants sur le marché secondaire et des investissements directs dans des entreprises. Ses services de conseil et de données comprennent un soutien récurrent à la construction et à la conception de portefeuilles, une diligence raisonnable discrète ou basée sur des projets, des conseils et des recommandations d'investissement, ainsi qu'un examen des investissements existants sur les marchés privés. Elle fournit également à ses clients des rapports personnalisés, y compris des indicateurs de performance, ainsi que des services de conformité, administratifs et fiscaux.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds