Stereotaxis, Inc. conçoit, fabrique et commercialise des systèmes robotiques, des instruments et des systèmes d'information pour les laboratoires d'intervention. Sa technologie robotique exclusive, la navigation magnétique robotisée, transforme fondamentalement les interventions endovasculaires en utilisant des champs magnétiques précis contrôlés par ordinateur pour contrôler directement l'extrémité des cathéters ou des dispositifs d'intervention flexibles. Les principaux produits de la société comprennent le système Genesis RMN, la solution Odyssey et d'autres dispositifs connexes. Grâce à ses relations stratégiques avec des fabricants de systèmes de fluoroscopie, des fournisseurs de cathéters et de systèmes de cartographie électrophysiologique, et d'autres parties, la société offre à ses clients des systèmes de radiographie et d'autres dispositifs accessoires. Le système Genesis RMN est conçu pour permettre aux médecins de réaliser des procédures d'intervention plus complexes en fournissant des cathéters guidés par l'image à travers les vaisseaux sanguins et les cavités cardiaques jusqu'aux sites de traitement.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés