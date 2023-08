Stericycle, Inc. est une société de services interentreprises. L'entreprise fournit également des solutions basées sur la conformité qui protègent les personnes et les marques, promeuvent la santé et le bien-être, et préservent l'environnement. Elle dessert les organismes de santé et les entreprises commerciales de toute taille par le biais de services de conformité et de gestion des déchets réglementés et de services de destruction d'informations décrochés. Les segments de la société comprennent l'Amérique du Nord et l'international, qui propose divers services, notamment RWCS et SID Services. RWCS assure la collecte et le traitement des déchets réglementés et spécialisés, y compris les déchets médicaux, pharmaceutiques et dangereux pour les programmes d'élimination et de conformité sous les marques Steri-Safe, Clinical Services, First Practice Management, SeguriMed et EnviroAssure. Les services SID assurent la collecte d'informations personnelles et confidentielles en vue de les détruire de manière décrochée et de recycler le papier déchiqueté. La société dessert des clients aux États-Unis et dans 16 autres pays dans le monde.

Secteur Services et équipements environnementaux