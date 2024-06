Stericycle, Inc. est une société de services interentreprises et un fournisseur de solutions basées sur la conformité qui protègent les personnes et les marques, promeuvent la santé et le bien-être et préservent l'environnement. L'entreprise propose à ses clients d'Amérique du Nord et d'Europe des solutions pour les déchets réglementés et les services de conformité (RWCS) ainsi que pour la destruction sécurisée des informations (SID). Ses services de gestion des déchets réglementés comprennent l'élimination des déchets à risque biologique, les solutions de conformité (y compris les solutions de conformité Steri-Safe), les services spécialisés et les magasins de fournitures médicales. Ses services spécialisés comprennent les kiosques de collecte de médicaments MedDrop, les Safe Community Solutions, les SafeDrop Sharps Mailback Solutions et les Airport and Maritime Waste Services. Les services de DIS de la société comprennent des solutions de DIS et de conformité (y compris des services de destruction de documents, de disques durs et de spécialités) sous la marque Shred-it, qui comprend des services réguliers (et le traitement sur site et hors site) et des services ponctuels (y compris des services sélectifs, prioritaires et express).

Secteur Services et équipements environnementaux