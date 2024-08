STERIS plc figure parmi les principaux fournisseurs mondiaux de solutions de prévention des infections et de services procéduraux. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de solutions de prévention des infections (62,9%) : notamment produits chimiques de nettoyage et de stérilisation, accessoires pour les procédures gastro-intestinales, laveuses, stérilisateurs et équipements utilisés dans la salle d'opération (notamment tables chirurgicales, éclairages et solutions de connectivité). En outre, le groupe propose des services spécialisés de soins de santé (prestations de services de stérilisation, de réparation et de maintenance d'instruments et d'endoscopes et de conseils d'amélioration des processus personnalisés dans des hôpitaux de soins actifs) ; - développement de solutions de stérilisation appliquées (22,1%) : développement sous contrat de modalités de stérilisation et de services de tests en laboratoire pour plus de 50 installations de stérilisation et de laboratoires dans le monde ; - fabrication de produits consommables et d'équipements de maintenance (15%) : dédiés aux fabricants de produits pharmaceutiques. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services (53,5%), ventes de consommables (23,4%) et ventes d'équipements (23,1%). La répartition géographique du CA est la suivante : Irlande (2,3%), Etats-Unis (71,7%) et autres (26%).