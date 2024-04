Sterling and Wilson Renewable Energy Limited est un fournisseur mondial de solutions d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) dans le domaine des énergies renouvelables, basé en Inde. Elle fournit des services EPC principalement pour des projets d'énergie solaire à grande échelle, en mettant l'accent sur la conception et l'ingénierie des projets et en gérant tous les aspects de l'exécution des projets, de la conception à la mise en service. La société fournit également des services d'exploitation et de maintenance (O&M), y compris pour des projets construits par des tiers. Ses segments comprennent l'EPC et l'O&M. Son segment EPC fournit une gamme complète de solutions EPC et de services de bout en bout. Il possède un portefeuille EPC d'environ 14,7 GWp et opère en Inde, en Afrique, au Moyen-Orient, en Australie et en Amérique latine. Son segment O&M fournit des services aux projets EPC et aux clients tiers. Ses clients sont principalement des producteurs d'électricité indépendants (IPP), des promoteurs et des fonds d'investissement. La société est présente dans 29 pays, notamment en Inde et en Asie du Sud-Est.

Secteur Construction et ingénierie