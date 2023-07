Sterling Financial Holdings Company Plc annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023

Sterling Financial Holdings Company Plc a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré des revenus d'intérêts nets de 22 981 millions NGN, contre 16 850 millions NGN il y a un an. Le bénéfice net s'est élevé à 6 627 millions NGN, contre 4 470 millions NGN l'année précédente.

Pour le semestre, les revenus nets d'intérêts se sont élevés à 45 130 millions NGN, contre 33 702 millions NGN il y a un an. Le revenu net s'est élevé à 10 680 millions NGN, contre 8 013 millions NGN l'année précédente. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies était de 0,37 NGN, contre 0,28 NGN l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies était de 0,37 NGN contre 0,28 NGN il y a un an.