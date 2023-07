Sterling Check Corp. est un fournisseur de services technologiques de vérification des antécédents et de l'identité. La société propose une solution complète d'embauche et de gestion des risques qui commence par la vérification de l'identité, suivie de la vérification des antécédents criminels, de la vérification des titres de compétences, du dépistage des drogues et de la santé, du traitement de la documentation des employés nécessaire à l'intégration et de la surveillance continue des risques. Les services de la société sont fournis par le biais de sa plateforme technologique en nuage spécialement conçue à cet effet, qui permet aux organisations de disposer d'informations en temps réel et fondées sur des données pour mener et gérer des programmes de vérification de l'emploi. La société est au service d'une série d'industries, telles que les soins de santé, la gig economy, les services financiers et commerciaux, les industries, le commerce de détail, les contingents, la technologie, les médias et le divertissement, le transport et la logistique, l'hôtellerie, l'éducation et le gouvernement.