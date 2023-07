STERLING INFRASTRUCTURE, INC. : Opinion positive de DA Davidson

Sterling Infrastructure, Inc. exerce ses activités aux États-Unis par l'intermédiaire de diverses filiales. La société est spécialisée dans trois segments : E-Infrastructure, Transportation et Building Solutions aux États-Unis, principalement dans le sud, le nord-est et le centre du littoral atlantique des États-Unis, dans les Rocheuses et à Hawaï. Les projets E-Infrastructure Solutions comprennent des systèmes et des services de développement de sites à grande échelle pour les centres de données, les centres de distribution de commerce électronique, l'entreposage, le transport, l'énergie, etc. Les solutions pour le transport comprennent des projets d'infrastructure et de réhabilitation d'autoroutes, de routes, de ponts, d'aéroports, de ports, de trains légers et de systèmes de drainage des eaux pluviales. Les projets de Building Solutions comprennent les fondations en béton résidentielles et commerciales pour les maisons unifamiliales et multifamiliales, les structures de parking, les dalles surélevées et d'autres travaux en béton. Le segment Building Solutions comprend les activités résidentielles et commerciales.

Secteur Construction et ingénierie