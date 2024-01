Sterling Infrastructure se distingue dans le secteur de la construction aux États-Unis, principalement dans les régions du Sud, du Nord-Est, des Rocheuses et à Hawaï. La société se concentre sur trois segments clés : E-Infrastructure, Transport et Solutions pour Bâtiments.

Elle fournit des infrastructures essentielles pour le développement de centres de données, de centres de distribution pour le commerce électronique, ainsi que des projets routiers et aéroportuaires. Ce modèle d'affaires diversifié et géographiquement étendu permet à Sterling de bénéficier d'une répartition stable des revenus et de répondre aux besoins variés d'infrastructures critiques.

La demande pour les infrastructures qui hébergent les centres de données est forte et exponentielle. En tant que segment à la croissance la plus rapide et le plus rentable, leurs solutions d'infrastructures électroniques jouent un rôle essentiel en permettant à Sterling de dépasser systématiquement leurs objectifs de croissance stratégique. Il n'y a qu'à voir la forte demande pour l'acteur le mieux placé sur le marché américain, à savoir Super Micro Computer, dont les bénéfices ont été multipliés par trois entre 2022 et 2023. Sterling Infrastructure réalise ainsi 51,2% de son CA sur ce segment e-infrastructure et ce dernier a cru de +93% entre 2021 et 2022.

La croissance historique de Sterling Infrastructure témoigne de sa capacité à s'adapter et à prospérer dans un marché en constante évolution. Avec une croissance soutenue au cours des derniers exercices, la société a démontré son agilité stratégique. Les perspectives pour les trois prochaines années sont prometteuses, notamment grâce à la demande croissante dans les segments de l'E-Infrastructure et du Transport, ainsi que par l'impact positif attendu de l'Infrastructure Investment and Jobs Act. D'après les estimations du consensus, les bénéfices nets devraient passer de 106 millions de dollars en 2022, à 130 millions de dollars en 2023, puis 150 millions de dollars en 2024.

L'analyse rapide de la rentabilité (ROE de 21,3%) et de la profitabilité (marge EBIT de 10%) de Sterling Infrastructure révèle une génération solide de free cash flow, malgré un environnement macroéconomique volatile. Les marges de profit se sont améliorées grâce à des projets à marge plus élevée et à une gestion efficace des coûts, bien que des défis liés à l'inflation et à la chaîne d'approvisionnement persistent.

L'examen du bilan comptable de Sterling Infrastructure montre une position de trésorerie robuste, renforcée par une gestion prudente de la dette. La société est en situation de dette nette positive. Elle dispose des ressources financières nécessaires pour poursuivre ses investissements stratégiques et rembourser ses dettes, ce qui est rassurant pour les investisseurs conscients des risques financiers.

L'équipe de direction de Sterling Infrastructure apporte une expérience substantielle au sein de l'industrie, contribuant à la stratégie de croissance de la société. La direction a démontré sa compétence à naviguer dans un environnement de marché complexe et à positionner l'entreprise pour un succès à long terme. Joseph Cutillo a toujours 2,16% des parts de l'entreprise.

La valorisation actuelle de Sterling Infrastructure, en se basant sur des ratios tels que le PER (16,2 estimé en 2024), le VE/EBITDA (7,6 estimée en 2024) et VE/FCF (12,6 estimée en 2024), suggère que l'action est raisonnablement évaluée par rapport à son potentiel de croissance. Ces indicateurs financiers, combinés à la solidité de ses fondamentaux, rendent l'action attrayante pour les investisseurs à la recherche de valeur.

Sterling Infrastructure représente une opportunité d'investissement attrayante en raison de sa croissance historique et future, de l'aubaine que représente le marché des e-infrastructures, notamment vis-à-vis des centres de données, de sa rentabilité et de sa génération de cash flow, de sa solidité financière, de l'expertise de son équipe de direction et de sa valorisation actuelle. Les investisseurs à la recherche d'une entreprise bien positionnée pour capitaliser sur les besoins en e-infrastructure croissants aux États-Unis pourraient trouver en Sterling Infrastructure un choix judicieux pour diversifier leur portefeuille.