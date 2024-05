Sterling Powergensys Limited a publié ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2024. Pour le quatrième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 64,12 millions de roupies indiennes, contre 0,915 million de roupies indiennes il y a un an. Les recettes se sont élevées à 83,74 millions INR, contre 0,856 million INR l'année précédente.

Le bénéfice net s'est élevé à 12,58 millions INR, contre une perte nette de 1,2 million INR il y a un an. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies est de 2,47 INR, contre une perte de base par action des activités poursuivies de 0,23 INR il y a un an. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies était de 2,47 INR contre une perte diluée par action des activités poursuivies de 0,23 INR il y a un an.