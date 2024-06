Steven Madden, Ltd. et ses filiales conçoivent, s'approvisionnent et commercialisent des chaussures, des accessoires et des vêtements de marque et de marque privée à la pointe de la mode. Le segment des chaussures en gros conçoit, s'approvisionne et commercialise ses marques et vend ses produits aux grands magasins, aux grandes surfaces, aux détaillants hors prix, aux chaînes de magasins de chaussures, aux détaillants en ligne, aux chaînes nationales, aux détaillants spécialisés, aux magasins indépendants et aux clubs. Le segment Accessoires/Appareils en gros conçoit, se procure et commercialise ses marques et vend ses produits aux grands magasins, aux grandes surfaces, aux détaillants hors prix, aux détaillants en ligne, aux détaillants spécialisés, aux magasins indépendants et aux clubs. Le segment "Direct-to-Consumer" comprend les magasins de détail à prix plein Steve Madden et Dolce Vita, ainsi que les magasins d'usine Steve Madden. Son segment Licences est engagé dans la concession de licences des marques Steve Madden et Betsey Johnson pour la vente de certaines catégories de vêtements, d'accessoires et de produits pour la maison, ainsi que de divers autres produits non essentiels.

Secteur Chaussures