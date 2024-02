Steven Madden, Ltd. conçoit, s'approvisionne et commercialise des chaussures, des accessoires et des vêtements de marque et de marque privée pour les femmes, les hommes et les enfants. Ses segments Wholesale Footwear et Wholesale Accessories/Apparel conçoivent, s'approvisionnent et commercialisent ses marques et vendent ses produits aux grands magasins, aux grandes surfaces, aux détaillants hors prix, aux clubs et autres aux États-Unis, au Canada, au Mexique et en Europe, ainsi que par l'intermédiaire de ses coentreprises et de son réseau de distributeurs internationaux. Le segment "Direct-to-Consumer" comprend les magasins de détail Steve Madden et Dolce Vita, les magasins d'usine Steve Madden et les sites Web de commerce électronique gérés directement par l'entreprise. Le segment "First Cost" représente des activités basées sur des commissions où il sert d'agent d'achat pour des produits de chaussures sous des marques privées pour des chaînes nationales sélectionnées et des détaillants à bas prix. Le segment Licences est engagé dans l'octroi de licences pour les marques Steve Madden et Betsey Johnson en vue de leur utilisation dans la vente de certains vêtements, accessoires et autres.

Secteur Chaussures