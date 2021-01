Stewart : Title® se réjouit d'annoncer l'ouverture d'un nouveau souscripteur européen

Stewart Title Limited, souscripteur des transactions de Stewart au Royaume-Uni, aux Bahamas et en Australie (et auparavant en Europe), a annoncé aujourd’hui l’ouverture d’un nouveau souscripteur à Malte. Le nouveau souscripteur opérera sous le nom de Stewart Title Europe Limited et gérera toutes les transactions dans l’Union européenne.

Tomasz Klodowski, Directeur général, continuera de superviser les opérations européennes et le développement commercial.

« Chez Stewart, il y a eu beaucoup de changements au cours de la dernière année, qui ont tous été positifs et nous ont positionnés pour une croissance future », a déclaré Steven Lessack, Président du groupe Stewart. « Notre nouvelle entité en Europe a été créée pour accompagner cette croissance. Nous sommes heureux de continuer à offrir à nos clients un partenaire d’assurance-titres solide dans la région, spécialiste en souscription et prestataire de service, de premier ordre, une qualité devenue un signe distinctif de la marque Stewart ».

Stewart Title Europe Limited maintiendra ses contacts de souscription locaux dans toute la région, offrant l’étendue de l’expérience, la connaissance du marché et la tranquillité d’esprit que les clients attendent. La longue histoire de Stewart en Europe, les accords remarquables qu’elle a souscrits dans la région et sa solidité financière témoignent de sa capacité à fournir aux clients la meilleure assistance possible.

Les transactions au Royaume-Uni continueront d’être traitées par Stewart Title Limited, souscripteur de la société, basé à Londres pour le Royaume-Uni.

Le nouveau bureau de Malte sera situé au Junction Business Centre, 1st Floor, Sqaq Lourdes, St Julian’s SWQ 3334 Malte.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site stewarteu.com.

À propos de Stewart Title Limited

Stewart Title Limited est une compagnie d’assurance-titres, agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority (Autorité de bonne conduite financière) et la Prudential Regulation Authority (Autorité de contrôle prudentiel). En tant que filiale en propriété exclusive de Stewart Title Guaranty Company, Stewart Title Limited est le souscripteur des transactions de Stewart au Royaume-Uni, aux Bahamas et en Australie. La filiale de la société, Stewart Title Europe Limited, est le souscripteur de ses transactions dans l’Union européenne. La société propose des polices d’assurance-titres qui aident ses clients à surmonter de manière créative des situations de titres difficiles, afin qu’ils puissent conclure leurs transactions de manière efficace et sécurisée. Pour en savoir plus, veuillez consulter stewartuk.com ou stewarteu.com.

À propos de Stewart

Stewart (NYSE-STC) est une société internationale de services immobiliers, offrant des produits et des services via ses opérations directes, son réseau de Stewart Trusted Providers™ et son groupe de sociétés. Des services d’assurance-titres, de clôture et de règlement résidentiels et commerciaux aux produits spécialisés pour le secteur des prêts hypothécaires, nous offrons le service complet, les compétences approfondies et les solutions dont nos clients ont besoin pour n’importe quelle transaction immobilière. Chez Stewart, nous nous consacrons à devenir la première société de services de titres, et nous engageons à y parvenir en nous associant à nos clients de sorte à créer un succès mutuel. Pour en savoir plus, consultez stewart.com.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210111006061/fr/