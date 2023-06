La croissance des honoraires du recruteur SThree mise à mal par la faible demande américaine

L'inflation toujours élevée a poussé les entreprises à supprimer des emplois, à geler les embauches et à préférer les postes temporaires aux postes permanents dans le but de minimiser les coûts. Ses rivaux PageGroup et Robert Walters ont également signalé un ralentissement des embauches.

"Je pense qu'il est juste de supposer que les deux trimestres restants de l'année seront en baisse d'une année sur l'autre, mais dans une moindre mesure que ce que nous avons observé au deuxième trimestre", a déclaré Andrew Beach, directeur financier de SThree.

SThree, qui recrute des employés pour les secteurs de la finance, de l'énergie, de la banque, de la pharmacie, de l'ingénierie et de la technologie, a ressenti les effets de la crise, en particulier aux États-Unis, où de nombreuses entreprises, notamment dans le secteur de la technologie, ont réduit leurs effectifs.

SThree, société cotée à Londres, a déclaré que les honoraires nets aux États-Unis ont chuté de 4,4 % sur une base déclarée pour le semestre se terminant le 31 mai. Les honoraires nets de son unité de recrutement permanent ont chuté de 16,3 % pour atteindre 38,6 millions de livres (49,3 millions de dollars), après une baisse de 21 % dans le secteur des sciences de la vie.

"Le secteur des sciences de la vie dépensant actuellement très peu en R&D, etc., c'est le marché américain qui souffre pour nous", a ajouté M. Beach.

Toutefois, les honoraires nets globaux de la société se sont élevés à 208,6 millions de livres, contre 203,1 millions de livres l'année dernière, soutenus par la demande d'employés contractuels.

La société a fait état d'une augmentation de 8 % des honoraires dans sa division des rôles contractuels, qui est historiquement la plus importante, pour atteindre 170 millions de livres.

Cela n'a pas pour autant réjoui les actions de SThree mardi, qui ont chuté de 0,7 % à 364,5 pence à 1001 GMT.

(1 dollar = 0,7824 livre)