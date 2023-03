Les redevances nettes de SThree augmentent au premier trimestre, conformément aux prévisions

(Alliance News) - SThree PLC a déclaré mardi que les honoraires nets ont augmenté au cours du premier trimestre de son exercice financier, conformément à ses attentes.

Dans une mise à jour commerciale pour les trois mois qui se sont terminés le 28 février, la société de recrutement basée à Londres a déclaré que les honoraires nets étaient de 102,6 millions de livres sterling, soit une augmentation de 9,4 % par rapport aux 93,8 millions de livres sterling de l'année précédente, ou de 4 % sur la base d'un taux de change constant.

Sur les trois plus grands marchés de SThree, qui représentent 73 % des honoraires nets, une croissance de 7 % et de 4 % à taux de change constant a été enregistrée en Allemagne et aux Pays-Bas, respectivement, tandis que les États-Unis ont enregistré une baisse de 6 %, également à taux de change constant.

Les honoraires nets des contrats ont augmenté de 14 %, passant de 72,3 millions de livres sterling à 82,7 millions de livres sterling, soit une hausse de 8 % à taux de change constant, avec une croissance dans toutes les régions, tandis que les honoraires nets des contrats permanents ont diminué de 7,4 %, passant de 21,5 millions de livres sterling à 19,9 millions de livres sterling, soit une baisse de 12 % à taux de change constant. Cela reflète les conditions du marché, les performances aux États-Unis et dans les sciences de la vie, ainsi que la transition prévue de Permanent à Contractuel sur plusieurs marchés, a déclaré SThree.

"Le groupe a réalisé une solide performance en matière d'honoraires nets au premier trimestre de l'exercice 2023, avec des honoraires en hausse de 4 % en glissement annuel, conformément aux attentes, et soutenus par la force de notre stratégie bien établie, axée sur les [sciences, technologies, ingénierie et mathématiques] et les talents flexibles", a déclaré le directeur général Timo Lehne.

"L'environnement macro-économique reste incertain et nous continuons à observer des effets variés sur nos marchés qui ont un impact sur les nouveaux placements, compensés par d'importantes prolongations de contrats.

"Notre opportunité à long terme reste inchangée, soutenue par des mégatendances structurelles qui entraînent un besoin aigu de talents rares dans le domaine des STIM. Nous suivons de près les principaux indicateurs sur nos marchés alors que nous naviguons dans des conditions macroéconomiques difficiles. Soutenus par un modèle d'entreprise résilient et une position financière solide, nous restons bien positionnés pour trouver et placer les meilleurs talents STEM dont le monde a besoin".

SThree a déclaré avoir un bilan "solide", avec une trésorerie nette au 28 février de 64 millions de livres sterling, soit une augmentation de 56 % par rapport aux 41 millions de livres sterling de l'année précédente.

Les actions de SThree, dont le symbole boursier est STEM, étaient en hausse de 1,2 % à 437,50 pence chacune à Londres mardi matin.

Vous pouvez envoyer vos commentaires et vos questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.