Stif : ses ventes s'accélèrent de 14% en 2023

Le 21 février 2024 à 18:05

Spécialiste de la protection contre les explosions, Stif a dégagé un chiffre d’affaires annuel consolidé en 2023 en hausse de 14% à 35,5 millions d’euros contre 31,2 millions d'euros en 2022. Cette évolution a notamment été portée par la montée en puissance de la commercialisation des produits dédiés au segment de la protection des BESS (Battery Energy Storage System). Les ventes vers les Etats-Unis ont été multipliées par près de trois d’une année sur l’autre et atteignent 7,9 millions d'euros en 2023 contre 2,7 millions d'euros en 2022.



Cette tendance conforte le groupe dans sa volonté d'accélérer son développement en Amérique du Nord et d'y implanter dans les mois à venir une unité de production pour servir le marché local très prometteur.



"Porté par la croissance de ses nouvelles gammes de produits contre les explosions et du renforcement progressif de ses positions à l'international", Stif confirme son ambition d'atteindre à horizon 2027 un chiffre d'affaires de l'ordre de 80 millions d'euros accompagné d'un Ebitda supérieur à 15% du chiffre d'affaires.