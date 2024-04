STIF est un groupe industriel organisé autour de 2 pôles d'activités: - fabrication de composants pour la manutention des produits en vrac : godets d'élévateurs, raccords et courbes à compression, etc. ; - fabrication d'équipements de protection contre les explosions de poussières et de systèmes de stockage d'énergie par batteries (BESS).

Secteur Equipements électriques lourds