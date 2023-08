Stillwater Critical Minerals Corp. est une société d'exploration minière basée au Canada. Son projet Stillwater West PGE-Ni-Cu se compose d'environ 14 zones cibles d'exploration à l'échelle plurikilométrique sur une longueur de 32 kilomètres (km), contiguës et adjacentes aux mines Stillwater de Sibanye-Stillwater dans le complexe igné de Stillwater au Montana, aux États-Unis. Le projet Drayton-Black Lake consiste en environ 142 kilomètres carrés (km²) dans la ceinture de roches vertes archéennes d'Abrams-Minnitaki Lake, le long de la marge nord de la sous-province de Wabigoon en Ontario, Canada. Le projet Kluane comprend les propriétés Spy, Ultra et Catalyst, toutes situées dans la ceinture mafique-ultramafique de Kluane. Le projet Yankee-Dundee comprend plus de 74 km carrés de concessions minières dans le sud-est de la Colombie-Britannique. Son projet cuivre-nickel-éléments du groupe platine de Duke Island, détenu à 100 %, comprend environ 31 claims situés dans la ceinture de platine d'Alexander, dans le sud-est de l'Alaska, à 80 km au sud de la ville de Ketchikan.

