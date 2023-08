Stillwater Critical Minerals Corp. a annoncé la nomination de Mme Nora Pincus en tant qu'administratrice indépendante. Mme Pincus est une professionnelle chevronnée de l'industrie des ressources qui compte plus de 15 ans d'expérience internationale, notamment dans des fonctions juridiques, commerciales et de financement minier de haut niveau.

Tout au long de sa carrière, Mme Pincus a travaillé pour de petites et grandes sociétés minières dans le cadre de projets et d'opérations en Amérique du Nord et du Sud, en Afrique, en Australie et en Asie. Elle possède une grande expérience des fusions-acquisitions et des transactions sur les marchés financiers dans les secteurs de l'exploitation minière et des métaux, ayant été conseillère principale dans un certain nombre de transactions minières mondiales notables. Mme Pincus est actuellement directrice générale de Nebari Partners, LLC, un fournisseur de capital privé axé sur le secteur minier.

Avant de rejoindre Nebari, Mme Pincus a été directrice juridique de Boart Longyear, une société internationale de services de forage, d'équipement et de technologie minière, et a été associée dans plusieurs cabinets d'avocats spécialisés et internationaux. Originaire du Montana, Mme Pincus est titulaire d'une licence de l'université de l'Utah et d'un doctorat en droit de l'université de Denver.