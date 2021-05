En mai, Stingray Musique célèbre les 40 ans de Rock et Belles Oreilles

MONTRÉAL, 03 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray Musique, le service de diffusion musicale en continu du chef de file de la musique, des médias et de la technologie Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B), propose une programmation spéciale célébrant la musique et les influences du mythique groupe humoristique Rock et Belles Oreilles qui souffle ses 40 bougies en mai 2021. Tout au long du mois, les auditeurs pourront profiter de la nouvelle chaîne exclusive RBO qui regroupe les choix musicaux, répartis sur six décennies, d’André Ducharme, Yves Pelletier, Guy A. Lepage, Bruno Landry, Chantal Francke et Richard Z. Sirois, et plus de 40 chansons originales du répertoire du groupe.



Au fil des ans, RBO a sorti pas moins de huit albums de sketches et de chansons. Les fans retrouveront sur la chaîne RBO les plus grands succès du groupe dont « Le feu sauvage de l’amour », « Arrête de boire! », « Bonjour la police », « I want to pogne », « Ça rend rap », « Pourquoi se droguer », et « Gros méchant loup ». De plus, les auditeurs seront enchantés de plonger dans l’univers musical de RBO à travers des capsules humoristiques exclusives venant introduire les choix musicaux des membres du groupe des années 60 à aujourd’hui. Ce tour d’horizon comprend des titres tels que, « Sortez-Moi de Moi » de Daniel Bélanger, « L’espion » de Michel Pagliaro, « Andy » des Rita Mitsouko, « Strawberry Fields Forever » des Beatles, « Clocks » de Coldplay et « With or Wthout You » de U2.

Rock et Belles Oreilles est un groupe humoristique québécois qui a vu le jour en 1981, à CIBL, la radio communautaire de Montréal. Héritier en ligne droite de l’humour irrévérencieux des Cyniques et de la folie de Paul et Paul, RBO a su rallier un vaste public par le biais des disques, de la radio et de la télévision ainsi que lors de tournées à succès. Après une séparation en 1995, il reprend du service avec les Bye Bye 2006 et 2007. En 2011, RBO reçoit la médaille d’honneur de l’Assemblée nationale. Quatre ans plus tard, il se produit sur la Place des Festivals à Montréal devant plus de 100,000 spectateurs, pour ensuite s’arrêter au Centre Bell et au Centre Vidéotron, où il devient le premier spectacle québécois à y être présenté.

