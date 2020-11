Le Groupe Stingray et dentsu Canada annoncent la conclusion d'un partenariat international

MONTRÉAL, 19 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la musique, des médias et de la technologie, a annoncé aujourd’hui la conclusion d’un partenariat de trois ans avec le réputé réseau de marketing et de publicité dentsu Canada. Stingray offrira à son nouveau partenaire un accès prioritaire à son vaste écosystème musical, tandis que dentsu fera profiter Stingray de son expertise de pointe des médias, de ses services de calibre supérieur, et de son éventail de clients de renom. Les deux organisations travailleront de concert pour développer des innovations dans le secteur de la musique et de la distribution audio, des services-conseils et des commandites, et aider les marques à s’adresser plus efficacement aux mélomanes. Les deux entreprises croient fermement que les marques et la musique peuvent s’enrichir mutuellement, et travailleront main dans la main pour libérer le pouvoir de la musique au profit des annonceurs, tout en créant des synergies durables qui contribueront à propulser l’industrie.



« Quelle chance de pouvoir collaborer avec un partenaire qui, comme nous, a la conviction profonde que les marques peuvent proposer des expériences et des contenus porteurs », a déclaré Ryan Fuss, vice-président principal des solutions médias internationales de Stingray. « Nous sommes enchantés de faire équipe avec dentsu, et avons déjà hâte de collaborer avec son impressionnant portefeuille d’agences et de clients au cours des trois prochaines années afin d’offrir des expériences innovantes aux amateurs de musique de Stingray dans le monde entier. »

« Nous sommes toujours fiers de nous associer à des marques aussi réputées », a ajouté Kai Exos, directeur commercial de dentsu Entertainment. « Grâce à la qualité de son contenu, Stingray occupe une position privilégiée dans les industries de la musique et du lifestyle. Nous espérons que les données et la connaissance du marché fournies par ce nouveau partenaire nous permettront de nous adresser à de nouveaux publics, dans une perspective de croissance. »

À propos de Stingray

La société montréalaise Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file de la musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1 200 employés à l’échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de produits et services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des produits de karaoké, des solutions d’affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 150 millions de reprises. Quelque 400 millions d’utilisateurs et d’abonnés dans 156 pays utilisent les produits et services de Stingray. www.stingray.com

À propos de dentsu international

Membre du groupe dentsu, dentsu international est composée de neuf marques – Carat, dentsu X, iProspect, Isobar, dentsumcgarrybowen, Merkle, MKTG, Vizeum, Posterscope – et est soutenue par ses marques de spécialité. Dentsu international aide les entreprises à gagner des clients, à les conserver et à les faire croître, et à atteindre leurs objectifs commerciaux. Forte d’une équipe composée de plus de 48 000 professionnels chevronnés, dentsu international propose des services et des solutions de pointe dans les secteurs des médias, de la gestion de la relation client, et de la création publicitaire dans plus de 145 marchés à l’échelle mondiale. www.dentsu.com

