Plus de 50 entreprises québécoises se joignent maintenant à l'initiative de Stingray pour venir en aide aux familles ukrainiennes

MONTRÉAL, 25 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plus de cinquante entreprises d’ici ont manifesté leur intérêt à joindre le regroupement des entreprises québécoises pour le soutien à l’emploi des nouveaux arrivants ukrainiens, une initiative de Stingray. Le projet vise à parrainer des familles ukrainiennes touchées par la crise en leur offrant des emplois et des moyens de subsistance en attendant que la situation en Ukraine se stabilise. Agropur, le Groupe Aldo, BRP, CGI, Desgagnés, Desjardins, Exceldor Coopérative, EXFO, FX Innovation, iA Groupe financier, Kruger, Lion Électrique, Manac Inc. et Sagard se joignent à la liste déjà impressionnante des entreprises québécoises qui souhaitent participer à ce véritable mouvement de solidarité.



À l’initiative d’Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) et lui-même d’origine ukrainienne, ces entreprises sont prêtes à accueillir des familles ukrainiennes en s’assurant de les accompagner tout au long du processus. Stingray voit présentement à la création d’un bureau de projet composé d’experts externes dans des domaines tels que l’immigration et les ressources humaines pour accompagner le regroupement des entreprises et les informer sur les démarches à suivre.

« Nous sommes enchantés de la réponse des entreprises québécoises qui ont manifesté leur soutien de même que les différents paliers de gouvernement. Tous ensemble, nous souhaitons accueillir jusqu’à 1 000 familles ukrainiennes en plus de leur offrir des emplois, et ce, dès les prochaines semaines, » a déclaré Eric Boyko.

Les entreprises intéressées à contribuer et à participer à cette initiative peuvent toujours faire part de leur intérêt en communiquant à l’adresse suivante : contact@evahartling.com

