Qello Concerts by Stingray maintenant offert à l'échelle mondiale sur l'appli Libby

MONTRÉAL, 12 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la musique, des médias et de la technologie, a annoncé aujourd’hui le lancement de son service Qello Concerts by Stingray sur Libby, l’appli primée proposant un éventail de contenus numériques provenant de bibliothèques publiques et scolaires du monde entier. À compter d’aujourd’hui, les utilisateurs internationaux de Libby pourront accéder gratuitement au catalogue de qualité de Qello Concerts by Stingray, le plus important service de diffusion en continu de concerts au monde, qui a été intégré cette semaine au nouveau volet consacré aux bases de données et à la diffusion médiatique de l’appli.



Qello Concerts by Stingray propose la plus importante collection de films-concerts pleine longueur et de documentaires musicaux au monde, qui comprend des centaines de performances des artistes les plus populaires, dont Beyoncé, AC/DC, Paul McCartney, Queen, Imagine Dragons, The Rolling Stones et bien plus encore.

Libby est propulsée par OverDrive, la plus importante plateforme numérique de lecture destinée aux bibliothèques et aux établissements d’enseignement au monde. Offerte aux abonnés de 90 pour cent des bibliothèques publiques en Amérique du Nord et de centaines de bibliothèques collégiales et universitaires, Libby propose une vaste gamme de contenus numériques à des millions d’utilisateurs. L’appli est entièrement gratuite et n’exige pas de coût d’abonnement, d’achats intégrés, ni de frais de retard. Les utilisateurs ont uniquement besoin d’une carte de bibliothèque valide d’un établissement participant.

« Stingray cherche constamment à proposer de nouvelles plateformes de divertissement aux passionnés de musique du monde entier », a déclaré Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray. « Nous sommes enchantés de cette occasion de faire découvrir le contenu de qualité de Qello Concerts by Stingray aux utilisateurs de Libby. Nous sommes toujours à la recherche de partenariats novateurs qui nous aideront à proposer notre contenu trié sur le volet au plus grand nombre et à consolider notre présence à l’échelle mondiale. »



À propos de Stingray

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file de la musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1 200 employés à l’échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des chaînes télé gratuites soutenues par la publicité, des produits de karaoké, des solutions d’affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 160 millions de reprises. Quelque 400 millions d’utilisateurs et d’abonnés dans 160 pays utilisent les produits et services de Stingray. Pour en savoir plus : www.stingray.com.

À propos d’OverDrive

OverDrive aspire à enrichir la vie des gens par le pouvoir de la lecture. Servant un réseau sans cesse croissant de 65 000 bibliothèques et établissements d’enseignement dans 84 pays, OverDrive propose le plus important catalogue numérique de livres électroniques et audio, de magazines et d’autres contenus par l’intermédiaire de ses applis primées. L’appli de lecture Libby destinée aux bibliothèques a été citée parmi les 20 meilleures applis de la décennie par Popular Mechanics, et l’appli de lecture Sora s’adressant aux élèves du primaire et du secondaire a été nommée au rang des meilleures inventions de 2019 par le magazine TIME. OverDrive a été fondée en 1986 et a reçu sa certification B Corp en 2017. Son siège social est situé à Cleveland (Ohio), aux États-Unis. www.overdrive.com

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :



Mathieu Péloquin

Vice-président principal, marketing et communications

Stingray

mpeloquin@stingray.com

1 514 664-1244, poste 2362