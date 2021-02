Stingray Affaires, Le Panier Bleu et Aliments du Québec annoncent leur partenariat pour encourager l'achat local dans les commerces du Québec

MONTRÉAL, 03 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray Affaires, un chef de file des services musicaux multiplateformes interentreprises et des solutions multimédias en magasin, Le Panier Bleu, une initiative soutenue par le gouvernement du Québec pour dynamiser l’achat local, ainsi que Aliments du Québec, un OBNL dont la mission est de promouvoir l’industrie bioalimentaire, ont annoncé aujourd’hui leur partenariat pour encourager l’achat local dans les commerces du Québec.



Concrètement, Stingray Affaires s’engage à produire et diffuser gratuitement du contenu publicitaire développé avec les organismes Le Panier Bleu et Aliments du Québec pour faire la promotion des produits d’ici dans les 2500 commerces qui ont accès au service de musique d’ambiance et de messagerie pour entreprises de Stingray Affaires. L’initiative vise à renforcer la promotion et l’identification des produits québécois auprès des consommateurs afin d‘encourager l’achat local et stimuler l’économie locale en cette période de pandémie.

« Nous croyons que cette collaboration unique avec sa solution clé en main créera de nouvelles opportunités d’affaires et générera des revenus additionnels immédiats pour les commerces alors que la pandémie a créé une prise de conscience sur la nécessité de consommer des produits locaux » a déclaré Ratha Khuong, directrice générale de Stingray Affaires.

« Le Panier Bleu est fier de cette collaboration qui va permettre de mettre davantage les commerces d’ici et leurs produits en valeur. Nous espérons que les Québécois.es qui magasineront auront d’autant plus envie de privilégier les options locales » explique Alain Dumas, directeur général du Panier Bleu.

« Aliments du Québec est heureux de s’associer à cette initiative de Stingray, qui viendra compléter la campagne publicitaire engagée cet automne pour encourager l’achat local et permettra de renforcer l’identification en lieux de vente des produits vérifiés Aliments du Québec et Aliments préparés au Québec » explique Marie Beaudry, directrice générale d’Aliments du Québec.

À propos de Stingray

La société montréalaise Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file de la musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1 200 employés à l’échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de produits et services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des produits de karaoké, des solutions d’affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 150 millions de reprises. Quelque 400 millions d’utilisateurs et d’abonnés dans 160 pays utilisent les produits et services de Stingray. Pour en savoir plus, visitez le www.stingray.com

À propos de Panier Bleu

Soutenu par le gouvernement du Québec, Le Panier Bleu a été lancé afin de dynamiser l'achat local et favoriser les entreprises d’ici. Le Panier Bleu sert de référence aux consommateurs à la recherche de commerces québécois et de produits disponibles chez les détaillants d’ici. En choisissant des entreprises identifiées par Le Panier Bleu, les Québécois et les Québécoises posent un geste solidaire qui a un impact concret sur l’économie.

À propos d’Aliments du Québec

Le Conseil de promotion de l’agroalimentaire québécois, mieux connu sous le nom Aliments du Québec, est un organisme à but non lucratif qui vise à promouvoir l’industrie bioalimentaire et à contribuer à son développement, à son essor et à son rayonnement, notamment par la promotion des quelque 22 000 produits portant les marques Aliments du Québec et Aliments préparés au Québec, ainsi que leurs déclinaisons biologiques.

