Stingray Musique annonce sa programmation spéciale de février

MONTRÉAL, 01 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray Musique, le service de diffusion musicale en continu du chef de file de la musique, des médias et de la technologie Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B), annonce aujourd’hui le lancement d’une nouvelle chaîne exclusive programmée par les Foo Fighters pour souligner la sortie de leur dixième album, Medicine at Midnight, le 5 février, ainsi qu’une chaîne spécialement programmée par le rappeur québécois FouKi. Les passionnés de musique actuelle pourront également découvrir le trio pop émergent Avenue Beat, qui sera mis en vedette sur plusieurs chaînes Stingray Musique, notamment la chaîne Rising Stars.

À compter d’aujourd’hui, les auditeurs peuvent découvrir ou redécouvrir le meilleur des Foo Fighters, l’une des formations rock les plus populaires de l’histoire musicale récente. Cette chaîne vedette présente les titres du nouvel album du groupe, dont les simples « No Son of Mine » et « Shame Shame », ainsi que les pièces les plus populaires de sa discographie, notamment « My Hero », « Best of You » et « Everlong ». La formation invite également le public à découvrir ses influences en proposant une sélection de titres rock marquants, tels que « I Never Came » de Queens of the Stone Age, « Starman » de David Bowie et « Straight to Hell » de The Clash. Les fans seront sans doute surpris d’y découvrir un échantillon d’hymnes pop aimés de la formation, dont « Gangnam Style » de PSY, « Roar » de Katy Perry ou « Move Over » des Spice Girls. Cette programmation résolument éclectique promet de plaire à une vaste gamme d’auditeurs.

Du côté francophone, Stingray Musique est heureux d’accueillir comme programmateur invité la figure montante du rap québécois FouKi. La chaîne comprend les titres les plus populaires de l’artiste dont « Gayé », « Makeup » et le succès « Ciel » en duo avec Alicia Moffet ainsi que les chansons du nouvel album Grignotines de Luxe tels que « PCU » et « Copilote ». Le jeune rappeur a également pris soin de programmer une sélection de ses coups de cœur dont « Tout donner » de Gims, « Mets du respect dans ton bac » d’Alaclair Ensemble, « Maintenant ou Jamais » de Jay Scott mais aussi « Rhyme Or Reason » d’Eminem et « WHATS POPPIN » de Jack Harlow. La chaîne a tout pour faire le bonheur des plus grands admirateurs de FouKi.

Par l’intermédiaire du programme Rising Stars, qui célèbrent les meilleurs talents de la relève, Stingray Musique ajoutera à sa plateforme des pièces de la sensation pop Avenue Beat, découverte avec son succès « F2020 ». Cette chanson, qui a d’abord fait sensation sur TikTok, est rapidement devenue l’hymne officieux de 2020 après avoir fait son entrée au « Top 30 » des radios commerciales, cumulant au passage plus de 78,4 millions d’écoutes sur les plateformes de diffusion à l’échelle mondiale et se hissant en tête du prestigieux palmarès des chansons de l’année du New York Times. Le trio s’apprête de nouveau à faire des vagues avec la parution d’un nouveau simple, intitulé « WOMAN ». Les pièces d’Avenue Beat seront diffusées sur plusieurs chaînes Stingray Musique, notamment Rising Stars, Future Pop et Electronica Dinner Party.

Stingray Musique aide les amateurs de musique à trouver facilement la trame sonore parfaite pour les petits et les grands moments de leur quotidien. Toutes les chaînes diffusées en continu sans interruption sont développées avec amour par des programmateurs d’expérience. Stingray Musique est fier d’intégrer une touche humaine à sa programmation musicale plutôt que de se fier aux algorithmes impersonnels utilisés par plusieurs services de diffusion en continu.

La société montréalaise Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file de la musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1 200 employés à l'échelle mondiale.

Stingray Musique est un service musical multiplateforme actuellement inclus à l'offre de la plupart des fournisseurs de services télévisuels par câble, satellite, contournement ou protocole Internet à l'échelle mondiale.

