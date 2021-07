Stingray Musique dévoile sa programmation estivale

MONTRÉAL, 05 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray Musique, le service de diffusion musicale en continu du chef de file de la musique, des médias et de la technologie Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B), dévoile aujourd’hui sa collection estivale de plus de 100 chaînes couvrant un vaste éventail de styles, d’époques, d’activités et d’ambiances, programmées spécialement pour la belle saison. Tout au long du mois de juillet, les auditeurs pourront également profiter d’une nouvelle chaîne exclusive élaborée par la sensation lauréate d’un Grammy Lil Nas X et découvrir Zola Courtney, la plus récente Rising Stars, dont la musique sera intégrée à plusieurs chaînes.



La collection estivale de Stingray Musique promet des heures de plaisir sous le soleil à quiconque est à la recherche de la trame sonore parfaite pour célébrer la belle saison. Les auditeurs pourront accompagner leur prochain barbecue des airs de Southern Soul BBQ, écouter Breezy Yacht Rock à plein volume pour se la jouer chic, ou se détendre au son des rythmes langoureux de Summer Chill. Avec de nouvelles chaînes telles que Les pieds dans le sable, 2021 Summer Hits, Oldies’ Summer, Rock Your Summer, et Summer Workout, Stingray Musique a de quoi accompagner chaque moment de votre été! De plus, les chaînes télé audio de Stingray Musique Classic Rock, Hit List, Hot Country, Remember the ‘80s, Flashback ‘70s et ‘90s présenteront la programmation spéciale « Summer Vibes Weekends » toutes les fins de semaine.

Les passionnés de musique actuelle pourront également découvrir le meilleur de Lil Nas X, qui s’est fait connaître en 2019 lorsque sa pièce iconoclaste « Old Town Road », en duo avec Billy Ray Cyrus, a connu un succès viral à l’échelle planétaire et a fracassé le record de la chanson s’étant maintenue le plus longtemps au sommet du palmarès Billboard Hot 100. Cette chaîne exclusive regroupera ses titres les plus populaires, dont « Panini » et « Rodeo » tirés du EP 7, le simple « HOLIDAY », le succès controversé « MONTERO (Call Me Be Your Name) » et la récente et très personnelle « SUN GOES DOWN ». La chaîne comprendra également certaines des pièces qui ont influencé le rappeur et chanteur multiplatine, notamment « everything i wanted » de Billie Eilish, « Lithium » de Nirvana et « Go Gina » de SZA. Lil Nas X fera paraître son premier album plus tard cet été sur l’étiquette Columbia Records.

Par l’intermédiaire du programme Rising Stars, qui offrent une vitrine exclusive à la nouvelle génération d’artistes, Stingray Musique a également ajouté à sa plateforme plusieurs titres de l’auteure-compositrice-interprète R&B Zola Courtney. Ses pièces tirées de l’EP Nothing to Lose et son nouveau simple « Superstar » seront ajoutés à plusieurs chaînes, dont Rising Stars, Funky Pool Party et Alt-Rap Essentials. Zola Courtney sera également des nombreuses vedettes qui participeront au concert Back To Amy, diffusé en direct sur les ondes de Qello Concerts by Stingray le 23 juillet. Les billets peuvent être achetés ici.

Stingray Musique aide les amateurs de musique à trouver facilement la trame sonore parfaite pour les petits et les grands moments de leur quotidien. Toutes les chaînes diffusées en continu sans interruption sont développées avec amour par des programmateurs d’expérience. Stingray Musique est fier d’intégrer une touche humaine à sa programmation musicale plutôt que de se fier aux algorithmes impersonnels utilisés par plusieurs services de diffusion en continu.

À propos de Stingray

La société montréalaise Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file international de la musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1 000 employés à l’échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des chaînes télé gratuites soutenues par la publicité, des produits de karaoké, des solutions d’affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 160 millions de reprises. Quelque 400 millions d’utilisateurs et d’abonnés dans 160 pays utilisent les produits et services de Stingray. Pour en savoir plus : www.stingray.com

À propos de Stingray Musique

Stingray Musique est un service musical multiplateforme actuellement inclus à l’offre de la plupart des fournisseurs de services télévisuels par câble, satellite, contournement ou protocole Internet à l’échelle mondiale. Sa vaste gamme de chaînes élaborées par des experts couvre les styles musicaux les plus populaires comme les créneaux spécialisés. Stingray Musique est offert sous forme de chaînes télévisées, d’appli mobile de lecteur Web. Pour en savoir plus : www.stingray.com/music

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :