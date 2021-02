Stingray annonce des changements à son conseil d'administration

MONTRÉAL, 26 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Stingray inc. (« Stingray » ou la « société ») (TSX : RAY.A; RAY.B) a le plaisir d’annoncer que Mme Karinne Bouchard siégera à son conseil d’administration, à compter d’aujourd’hui. Mme Bouchard se joindra aussi au comité d’audit de la société. Stingray annonce également que M. John Steele a démissionné du conseil d’administration afin de se consacrer à d’autres intérêts.



Stingray souhaite remercier M. Steele pour sa contribution à titre d’administrateur.

Titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en finance, ainsi que d’une certification de comptable professionnelle agréée (CPA), Karinne Bouchard est chef global de la trésorerie et trésorière d’Alimentation Couche-Tard inc. Elle siège également au conseil d’administration de la Fondation Sandra et Alain Bouchard, qui offre un soutien financier aux organisations du milieu des arts et de la culture, de même qu’aux organisations qui apportent leur soutien aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle afin de leur permettre d’atteindre leur plein potentiel.

À propos de Stingray

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file de la musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1 200 employés à l’échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, 101 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des produits de karaoké, des solutions d’affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 150 millions de reprises. Quelque 400 millions d’utilisateurs et d’abonnés dans 160 pays utilisent les produits et services de Stingray. Pour en savoir plus, visitez le www.stingray.com