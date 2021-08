Stingray conclut une entente mondiale avec les chaînes Prime Video d'Amazon et propose un nouveau forfait aux abonnés

Le forfait All Good Vibes, composé des services Qello Concerts by Stingray, Stingray Karaoke, Stingray Classica, Stingray DJAZZ et Stingray Naturescape, est désormais offert aux abonnés des chaînes Prime Video d’Amazon



Le forfait All Good Vibes est disponible dès ce mois-ci au Canada, au Mexique et au Brésil

MONTRÉAL, 17 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la musique, des médias et de la technologie, a annoncé aujourd’hui son expansion mondiale et le lancement de son premier forfait sur le marché par l’intermédiaire des chaînes Prime Video d’Amazon au Canada, au Mexique et au Brésil. À compter d’aujourd’hui, les membres Prime pourront s’abonner au forfait All Good Vibes de Stingray, qui regroupe les services Qello Concerts by Stingray, Stingray Karaoke, Stingray Classica, Stingray DJAZZ et Stingray Naturescape. Ce lancement met en lumière la qualité et la diversité du portefeuille de produits en évolution constante de Stingray, et la capacité inégalée de l’entreprise à s’adresser à un public sans cesse croissant.

Ces services de divertissement haut de gamme proposent aux abonnés un accès sur demande à des concerts présentés à guichets fermés des plus grandes têtes d’affiche d’aujourd’hui, à des performances jazz emblématiques, et à une collection de magnifiques concerts de musique classique, opéras et ballets provenant du monde entier. Les passionnés de musique pourront également chanter en chœur au son d’incroyables vidéos de karaoké ou encore se détendre à l’écoute de splendides paysages filmés aux quatre coins du globe.

Le forfait All Good Vibes de Stingray, en bref

Qello Concerts by Stingray propose des films-concerts et des documentaires musicaux primés mettant en vedette les artistes, les groupes et les musiciens les plus populaires et les plus influents au monde.





Stingray Karaoke offre des milliers de titres de karaoké populaires dans un vaste éventail de genres musicaux, du rock à la pop en passant par les favoris des enfants, des classiques d’hier aux succès de l’heure.





Stingray Classica regroupe des extraits saisissants de performances orchestrales, d’opéras et de ballets, y compris des productions classiques majestueuses filmées sur les plus grandes scènes du monde entier.





Stingray DJAZZ invite les téléspectateurs à plonger dans l’univers du jazz avec sa sélection unique de documentaires rares, de portraits intimistes, d’images filmées en coulisses et d’entrevues exclusives.





Stingray Naturescape permet aux téléspectateurs de s’évader devant une sélection de paysages naturels à couper le souffle, combinés à une trame sonore apaisante.



« Stingray a pour mission de proposer aux passionnés de musique un divertissement de la plus haute qualité », a expliqué David Purdy, chef de la stratégie de revenue de Stingray. « Nous sommes enchantés de faire équipe avec les chaînes Prime Video d’Amazon et de leur offrir un niveau de service inégalé. Notre engagement partagé à évoluer et à nous adapter aux besoins changeants des abonnés est un gage de croissance et de succès futurs au sein de l’industrie. »

Le forfait All Good Vibes de Stingray est disponible dès maintenant sur les chaînes Prime Video d’Amazon au Canada pour 9,99 $/mois, au Mexique pour 72 Mex $/mois, et au Brésil pour 13,20 R$/mois.

Pour en savoir plus, visitez le www.primevideo.com/stingray

À propos de Stingray

La société montréalaise Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file international de la musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1 000 employés à l’échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des chaînes télé gratuites soutenues par la publicité, des produits de karaoké, des solutions d’affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 160 millions de reprises. Quelque 400 millions d’utilisateurs et d’abonnés dans 160 pays utilisent les produits et services de Stingray. Pour en savoir plus : www.stingray.com

