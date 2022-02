Stingray fait équipe avec TikTok pour proposer TikTok Radio à des millions de ménages au Canada et aux États-Unis

MONTRÉAL, 23 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la musique, des médias et de la technologie, a annoncé aujourd’hui le lancement de TikTok Radio en partenariat avec TikTok, la plateforme de vidéos mobiles de forme courte la plus populaire à l’échelle mondiale. Cette collaboration permettra de faire découvrir la musique et les artistes qui font des vagues sur TikTok aux publics sans cesse croissants de Stingray sur une variété de plateformes.



Des millions de ménages aux États-Unis peuvent profiter dès aujourd’hui, et à partir de demain au Canada, de la très attendue TikTok Radio sur Stingray Musique, à la télévision, sur mobile et en ligne. Les auditeurs pourront y découvrir toute la musique qui fait vibrer la communauté TikTok, y compris les titres viraux, les succès-souvenirs et les étoiles montantes à surveiller. Afin de refléter l’expérience unique offerte sur TikTok, la chaîne comprend également les sons tendance de l’heure et des introductions des artistes et des créateurs les plus appréciés de la plateforme. Cette chaîne soigneusement élaborée sera renouvelée plusieurs fois par semaine pour proposer des compilations des nouveautés les plus notables, ainsi que des palmarès hebdomadaires et annuels. Une liste de lecture TikTok Radio sera aussi offerte à l’échelle mondiale sur le système de divertissement à bord d’Air Canada.

À compter du mois prochain, les téléspectateurs qui ont accès au service de diffusion de vidéoclips sur demande Stingray Musique par l’intermédiaire de l’appli télé pourront également syntoniser la liste de lecture TikTok Radio, qui regroupe les vidéoclips des titres qui font sensation sur TikTok. Ce service est offert à grande échelle par la majorité des câblodistributeurs canadiens, et par plusieurs fournisseurs aux États-Unis.

Les auditeurs canadiens pourront également découvrir les chansons virales sur TikTok chaque semaine à l’écoute des émissions radiophoniques « The TikTok Trend » et « Katie & Ed’s TikTok Pick », sur les ondes de The Stingray Hit List Countdown et de The Night Show with Katie & Ed, respectivement.

« Stingray a su se positionner comme destination incontournable pour les mélomanes passionnés qui souhaitent profiter de toute la musique qu’ils aiment et découvrir de nouveaux horizons musicaux », a déclaré Mathieu Péloquin, vice-président principal du marketing et des communications de Stingray. « TikTok a une influence indéniable sur les tendances musicales et la culture populaire. Nous sommes emballés de cette occasion de collaborer avec la plateforme pour proposer son contenu révolutionnaire à nos publics sans cesse croissants. Ce partenariat témoigne de notre engagement à offrir un produit innovant et actuel à nos utilisateurs. »



« TikTok Radio connaît actuellement un succès retentissant, et nous sommes enchantés de collaborer avec l’un des plus importants distributeurs musicaux au monde pour faire découvrir la musique, les artistes, les créateurs et les tendances les plus populaires de l’heure à des millions de ménages nord-américains », a ajouté Dan Page, chef du développement mondial des affaires pour les nouveaux écrans de TikTok. « TikTok redéfinit la façon dont le public découvre ou redécouvre la musique, et cette collaboration avec Stingray permettra à encore davantage de personnes d’aller à la rencontre de la culture et des tendances qui naissent sur notre plateforme. »



Les amateurs de musique peuvent écouter TikTok Radio sur l’appli Stingray Musique pour iOS et Android et le lecteur Web Stingray Musique. TikTok Radio est aussi accessible sous forme de chaîne télé linéaire et sur l’appli télé, offertes au Canada et aux États-Unis par l’intermédiaire de câblodistributeurs tels que Optimum et Suddenlink par Altice, AT&T U-verse TV, Bell, Cogeco, Rogers, Shaw et Vidéotron.

