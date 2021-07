Stingray fait l'acquisition de l'appli musicale consacrée à la santé, à la détente et au bien-être Calm Radio

MONTRÉAL, 05 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la musique, des médias et de la technologie, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Calm Radio, le plus important service de diffusion musicale en continu au monde s’adressant aux marchés du bien-être et de la détente. Grâce à cette acquisition, Stingray fait croître son portefeuille de contenus musicaux exclusifs, élargit considérablement son bassin d’abonnés, et plonge dans l’industrie de la santé et du mieux-être.



Créée en 2009, Calm Radio invite ses auditeurs à relaxer à l’écoute de 500 chaînes gratuites de musique d’ambiance acoustique, classique, jazz et contemporaine, et de plus de 1000 chaînes premium proposant des sonorités apaisantes, des méditations guidées, de la musique de méditation, et de la musique, des histoires et des ambiances sonores favorisant le sommeil. La chaîne comprend également des vidéos contemplatives développées grâce à l’expertise musicale et audio de ses programmateurs chevronnés. Chaque chaîne est spécialement élaborée autour de trois activités principales du quotidien des auditeurs : travailler, étudier et dormir.



Calm Radio, en bref

Près de sept millions d’heures d’écoute mensuelles

Plus d’un million d’utilisateurs mensuels uniques

Plus de 30 000 abonnés aux services de diffusion en continu

Croissance annuelle de 85 %

500 chaînes gratuites de musique de relaxation classique et contemporaine

Plus de 1 000 chaînes premium en haute définition proposant méditation, aide au sommeil, livres audio, balados, musique classique, musique d’ambiance, jazz, musique du monde, pop, musique contemporaine et sons de la nature

Accessible sur plus de 20 plateformes

Note de 4,6 étoiles sur l’App Store d’Apple

« Meilleure nouvelle mise à jour » — Apple 2019



Calm Radio offre le parfait complément aux services existants Stingray Musique et Stingray Naturescape, et ouvre la voie à d’importantes occasions de synergie et de croissance de la gamme de produits de Stingray.

« Nous sommes enchantés d’accueillir Calm Radio au sein de la grande famille de Stingray. Cette acquisition stratégique consolidera assurément notre présence internationale en proposant un nouveau contenu haut de gamme qui rehausse la qualité de vie de nos auditeurs », a déclaré Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray. « À titre de chef de file incontesté de la programmation musicale à l’échelle mondiale, Stingray sera en mesure d’intégrer Calm Radio de façon harmonieuse à ses plateformes existantes, ce qui nous permettra l’élargir la portée de son contenu et notre présence internationale. »

« Nous avons trouvé en Stingray un partenaire de calibre mondial, qui partage notre vision unique ainsi que notre désir d’accroître la popularité de la musique de détente et de bien-être, pour que le public le plus vaste et le plus diversifié qui soit puisse profiter des bienfaits de Calm Radio », a renchéri Eric Harry, fondateur et chef de la direction de Calm Radio. « Grâce à la collaboration de Stingray, Calm Radio pourra étendre sa portée et aider les auditeurs du monde entier à adopter un mode de vie plus sain grâce au pouvoir de la musique. »

Stingray deviendra le propriétaire et exploitant exclusif de Calm Radio, sous la direction du leadership actuel de la société.

À propos de Stingray

La société montréalaise Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file international de la musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1 000 employés à l’échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des chaînes télé gratuites soutenues par la publicité, des produits de karaoké, des solutions d’affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 160 millions de reprises. Quelque 400 millions d’utilisateurs et d’abonnés dans 160 pays utilisent les produits et services de Stingray. Pour en savoir plus : www.stingray.com



À propos de Calm Radio

Calm Radio ouvre la porte à un mode de vie plus sain grâce au pouvoir de la musique. L’entreprise est le plus important fournisseur de musique d’ambiance visant à favoriser la concentration, la détente, la pleine conscience et le sommeil. Calm Radio s’est vu décerner un prix Industry Star aux Media Excellence Awards de Los Angeles en 2019, et son appli a été nommée parmi les meilleures mises à jour par Apple en 2019.

Calm Radio a été créée en 2009 par Eric Harry, pionnier de la diffusion en direct et compositeur plusieurs fois primé, qui a vu une opportunité dans l’offre inexistante de musique de détente, de sommeil et classique en ligne à l’époque. C’est ainsi qu’a vu le jour la première chaîne Solo Piano. Depuis, Calm Radio est devenue le plus important fournisseur de musique de détente en ligne, et est en voie de devenir le Spotify du marché du bien-être.

Calm Radio est une marque déposée de Calm Radio Corp.

Information prospective

Le présent communiqué contient de l’information prospective au sens de la législation en valeurs mobilières canadienne applicable. Cette information prospective comprend, sans s’y limiter, des renseignements sur les objectifs, les opinions, les projets, les attentes, les prévisions, les estimations et les intentions de Stingray. On reconnaît les énoncés contenant de l’information prospective à l’emploi de mots et d’expressions comme « pouvoir », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « estimer », « prévoir », « planifier », « croire », « continuer » et d’autres expressions semblables ou leur forme négative, ainsi qu’à l’utilisation du conditionnel, y compris les mentions d’hypothèses. Toutefois, l’information prospective ne contient pas toujours ces mots ou expressions. L’information prospective repose sur des hypothèses et est assujettie à un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Stingray. En conséquence de ces risques et incertitudes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus ou sous-entendus dans l’information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les facteurs de risque énoncés dans la notice annuelle de Stingray pour l’exercice ayant pris fin le 31 mars 2021, que l’on peut consulter sur SEDAR, au www.sedar.com. Par conséquent, toute l’information prospective figurant aux présentes est visée par la mise en garde susmentionnée, et rien ne garantit que les résultats ou les événements auxquels Stingray s’attend se réaliseront ou que, même s’ils se réalisent en grande partie, qu’ils auront les incidences ou les effets prévus sur l’entreprise, la situation financière ou les résultats d’exploitation de Stingray. Sauf indication contraire ou à moins que le contexte ne commande une autre interprétation, l’information prospective est offerte en date des présentes, et Stingray ne s’engage pas à la mettre à jour ou à la modifier, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs, sauf dans la mesure où la législation applicable l’exige.

