Stitch Fix, Inc. est une société de services de stylisme personnalisés en ligne. La société opère principalement aux États-Unis et au Royaume-Uni. La société associe le contact humain des stylistes à la précision de la science des données avancée pour rendre le stylisme personnel en ligne accessible à tous. La société sert ses clients dans des catégories telles que les vêtements pour femmes, petites, maternité, hommes, enfants et grandes tailles, ainsi que les chaussures et les accessoires. La société tire parti de sa science des données grâce à une application de stylisme en ligne personnalisée qui fournit des recommandations à ses stylistes à partir de sa sélection de marchandises. Elle recueille également une série de données sur les marchandises, telles que l'entrejambe, la forme des poches, la silhouette et la coupe. Ses clients peuvent s'engager à recevoir un envoi personnalisé d'articles renseignés par ses algorithmes et envoyés par un styliste de Stitch Fix (un "Fix"). Ses clients peuvent acheter directement sur son site web ou son application mobile en se basant sur un assortiment personnalisé de recommandations de tenues et d'articles.

Secteur Internet