Stitch Fix, Inc. offre une personnalisation à ses clients. La société opère aux États-Unis et au Royaume-Uni. Elle propose des articles à différents prix et styles de marques établies, ainsi que ses propres marques de distributeur. La société propose deux types de programmation fixe : L'option d'envoi automatique, qui permet au client de choisir un envoi automatique toutes les deux ou trois semaines, tous les mois, tous les deux mois ou tous les trimestres ; l'option à la demande, qui permet aux clients de programmer un envoi unique à tout moment, à la place ou en plus de l'option d'envoi automatique. Les clients à la demande sont invités à programmer leur prochaine fixation à chaque fois qu'ils passent à la caisse. Le fix de la société est une boîte portant la marque Stitch Fix et contenant un assortiment personnalisé de vêtements, de chaussures et d'accessoires déterminé par ses algorithmes, envoyé par les stylistes de StitchFix et livré aux clients.

Secteur Internet