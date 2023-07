(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres ce mardi.

AIM - GAGNANTS

STM Group PLC, en hausse de 82% à 50 pence, fourchette de 12 mois 22,35p-62,6p. Le fournisseur de services financiers basé à Londres révèle qu'il a accepté en principe une offre de rachat potentielle en numéraire à 70 pence par action. Ses actions avaient clôturé à 27,90 pence lundi. L'offre potentielle émane de PSF Capital GP II Ltd en tant que partenaire général de PSF Capital Reserve LP. PSF fournit des services d'épargne retraite et de transfert des risques liés aux retraites. Si une offre était faite au prix suggéré, le conseil d'administration de la STM la recommanderait à l'unanimité aux actionnaires, selon la société.

Empire Metals Ltd, en hausse de 13% à 2,54 pence, fourchette de 12 mois 0,75 pence-3,2 pence. L'explorateur et développeur de minéraux basé à Londres déclare que les premières études pétrographiques et minéralogiques sur la découverte de titane à haute teneur dans le projet Pitfield en Australie occidentale confirment la présence d'ilménite. L'ilménite est un "important minéral économique d'oxyde de titane et de fer", explique la société. "Depuis l'annonce de la découverte de titane le 30 mai, nous avons pu démontrer l'ampleur de ce système minéral et confirmer que les roches sédimentaires hôtes ont été largement remplacées par des minéraux de titane et de fer", déclare le directeur général Shaun Bunn. Cela distingue Pitfield des gisements de titane typiques, qui sont soit des gisements de sable de plage à faible teneur en minéraux lourds, soit des gisements ignés à roche dure difficiles à valoriser", poursuit M. Bunn.

AIM - LOSERS

Totally PLC, en baisse de 7,3% à 11,82 pence, fourchette de 12 mois 11,21 pence-48 pence. Le fournisseur de services de santé de première ligne prolonge ses pertes de lundi, après avoir chuté de 28% lors de la publication de ses résultats annuels. Malgré des bénéfices et des revenus plus élevés au cours de l'exercice clos le 31 mars, les actions de l'entreprise ont été mises sous pression en raison de ses prévisions de revenus plus faibles pour l'année à venir. L'entreprise a parlé de "conditions d'exploitation de plus en plus difficiles".

