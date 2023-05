Mosman cherche à obtenir une cotation séparée à Londres pour certains actifs

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

----------

Mosman Oil and Gas Ltd - Société d'exploration, de développement et de production pétrolière basée en Nouvelle-Galles du Sud (Australie) - Mise à jour de l'analyse de l'entreprise. Elle estime qu'en ce qui concerne les actifs australiens, à savoir le permis EP 145 et la demande de permis d'exploration EP(A) 155 dans le bassin d'Amadeus en Australie centrale, la meilleure façon d'avancer est de procéder à une cotation séparée sur le marché boursier de Londres. En outre, elle déclare que des négociations commerciales positives sont en cours avec deux sociétés chinoises sur d'éventuels accords d'écoulement de la production d'hélium dans le cadre du permis EP 145. Elle ajoute qu'elle est en pourparlers avec diverses sociétés de conseil en entreprise en ce qui concerne la cotation des actifs australiens à Londres. L'objectif est d'achever la cotation séparée des actifs australiens au cours du quatrième trimestre.

----------

STM Group PLC - Fournisseur de services financiers transfrontaliers basé à Londres - signale que les états financiers vérifiés pour l'année de deux filiales, London & Colonial Assurance PCC PLC et STM Life Assurance PCC PLC, ont été retardés et devraient être signés la semaine prochaine. Elle indique que ce retard est susceptible "d'entraîner une incertitude matérielle relative à la continuité de l'exploitation dans les comptes des filiales de la compagnie d'assurance-vie". Note que la Commission des services financiers de Gibraltar a confirmé que les sociétés pourraient ne pas remplir les conditions de seuil pour les personnes réglementées en vertu de l'article 65 de la loi sur les services financiers. Elle travaille avec la GFSC pour obtenir les approbations et indique qu'à ce jour, seule la fonction de directeur général de chacune des filiales de la compagnie d'assurance-vie est encore en attente d'une approbation réglementaire. Reste confiant dans la capacité des filiales de la compagnie d'assurance-vie à poursuivre leur activité du point de vue commercial. L'audit devrait confirmer que les résultats seront conformes aux indications fournies dans la déclaration commerciale du groupe le 18 janvier.

----------

Seeing Machines Ltd - société de technologie avancée de vision par ordinateur qui conçoit des systèmes de surveillance des opérateurs alimentés par l'IA afin d'améliorer la sécurité des transports - présente ses principaux indicateurs de performance pour le trimestre clos le 31 mars. Les voitures en circulation ont plus que doublé au cours du troisième trimestre financier, passant de 341 835 unités l'année précédente à 874 851 unités. Les connexions Guardian ont augmenté de 30 %, passant de 37 791 à 49 050. L'entreprise constate une croissance constante, trimestre après trimestre, des recettes de redevances à forte marge, car de plus en plus de voitures entrent en production, avec une croissance significative sur l'année. Cette croissance devrait se poursuivre avec la mise en production de nouveaux programmes, malgré les défis auxquels est confrontée l'industrie automobile, tels que la saisonnalité, les problèmes de chaîne d'approvisionnement et les facteurs économiques mondiaux.

----------

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.