STM Group PLC est une société de services financiers multi-juridictionnelle basée sur l'île de Man. La société est spécialisée dans l'administration des actifs des clients en relation avec la retraite, la planification de la succession et la structuration du patrimoine. Elle opère à travers quatre segments : Retraites, Assurance-vie, Services fiduciaires aux entreprises et Autres services. Elle est présente au Royaume-Uni, à Gibraltar, à Malte, en Australie et en Espagne. La société a développé une gamme de produits de retraite pour les ressortissants britanniques et les clients domiciliés à l'étranger et possède deux compagnies d'assurance-vie à Gibraltar qui fournissent des enveloppes d'obligations d'assurance-vie dans lesquelles une variété d'investissements, y compris des fonds d'investissement, peuvent être détenus. Les produits et services de la société comprennent les pensions internationales, les solutions d'assurance-vie, les rentes, les pensions sur le lieu de travail au Royaume-Uni, les pensions sur le lieu de travail à Malte et les pensions sur le lieu de travail à Gibraltar. La société propose également une gamme de solutions de retraite internationale.

Secteur Fonds de pension