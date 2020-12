STMicroelectronics N.V. : Un soutien à mettre à profit 15/12/2020 | 08:32 15/12/2020 | 08:32 achat En cours

Cours d'entrée : 29.05€ | Objectif : 34.4€ | Stop : 26€ | Potentiel : 18.42% Le récent mouvement baissier a renvoyé le titre STMicroelectronics N.V. au contact de niveaux intéressants situés vers 28.64 EUR. Cette zone pourrait faire barrage au trend baissier et confère un bon timing à l'ouverture de positions acheteuses.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 34.4 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

STMicroelectronics N.V. représente actuellement 4.75 % du portefeuille Investisseur Europe PEA. Une position a été ouverte le 04/02/2020 au cours de 24.48 €. Découvrez les 19 autres positions du portefeuille Investisseur Europe PEA géré par Zonebourse.com.

Points forts D'un point de vue graphique, le timing apparaît opportun à proximité du support des 28.64 EUR.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.

Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.

L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 23.64 EUR.

Points faibles Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

Au cours des 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la baisse leurs attentes en termes de bénéfice net par action. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Semi-conducteurs - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. STMICROELECTRONICS N.V. 20.78% 31 158 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFA.. 53.47% 467 961 NVIDIA CORPORATION 126.24% 329 525 INTEL CORPORATION -16.91% 206 826 BROADCOM INC. 30.31% 166 574 QUALCOMM INCORPORATED 63.53% 165 454 TEXAS INSTRUMENTS 24.81% 146 981 ADVANCED MICRO DEVICES, INC.. 106.67% 114 122 MICRON TECHNOLOGY, INC. 33.02% 79 904 SK HYNIX, INC. 24.34% 73 189 ANALOG DEVICES, INC. 18.77% 52 589

Données financières USD EUR CA 2020 9 997 M - 8 223 M Résultat net 2020 993 M - 816 M Tréso. nette 2020 844 M - 694 M PER 2020 31,6x Rendement 2020 0,59% Capitalisation 31 183 M 31 158 M 25 648 M VE / CA 2020 3,03x VE / CA 2021 2,70x Nbr Employés 45 554 Flottant 70,4% Prochain événement sur STMICROELECTRONICS N.V. 14/12/20 Détachement de dividende trimestriel Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 24 Objectif de cours Moyen 40,00 $ Dernier Cours de Cloture 35,17 $ Ecart / Objectif Haut 59,3% Ecart / Objectif Moyen 13,7% Ecart / Objectif Bas -66,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Jean-Marc Chery President & Chief Executive Officer Maurizio Tamagnini Chairman-Supervisory Board Lorenzo Grandi Chief Financial Officer & President-Finance Orio Bellezza President-Technology, Manufacturing & Quality Jean-Georges Malcor Member-Supervisory Board