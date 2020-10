STMICRO : Goldman Sachs toujours à vendre sur le dossier

Données financières USD EUR CA 2020 9 658 M - 8 155 M Résultat net 2020 864 M - 730 M Tréso. nette 2020 844 M - 713 M PER 2020 36,0x Rendement 2020 0,59% Capitalisation 30 405 M 30 446 M 25 673 M VE / CA 2020 3,06x VE / CA 2021 2,68x Nbr Employés 45 554 Flottant 70,4% Graphique STMICROELECTRONICS N.V. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique STMICROELECTRONICS N.V. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 24 Objectif de cours Moyen 36,85 $ Dernier Cours de Cloture 34,29 $ Ecart / Objectif Haut 25,9% Ecart / Objectif Moyen 7,46% Ecart / Objectif Bas -67,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Jean-Marc Chery President & Chief Executive Officer Maurizio Tamagnini Chairman-Supervisory Board Lorenzo Grandi Chief Financial Officer & President-Finance Orio Bellezza President-Technology, Manufacturing & Quality Jean-Georges Malcor Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) STMICROELECTRONICS N.V. 20.69% 30 446 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED 36.86% 409 456 NVIDIA CORPORATION 129.92% 334 177 INTEL CORPORATION -10.73% 249 310 BROADCOM INC. 17.73% 150 495 QUALCOMM INCORPORATED 45.42% 145 039