STMicro : Credit Suisse reste à 'surperformance'

Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur STMicroelectronics avec un objectif de cours ajusté de 38,5 à 39 euros, dans le sillage d'un léger relèvement de ses estimations pour 2021, celles pour 2022 et 2023 étant maintenues.



Le broker remonte pour l'année qui commence ses attentes de revenus de 1% et de marge brute de 50 points de base, mais des dépenses opérationnelles et un nombre d'actions plus élevés le conduisent à maintenir son BPA à 1,55 dollar.



'STMicro demeure bien placé pour une croissance démesurée, avec de la marge pour atteindre 13,6 milliards de dollars de revenus et une marge opérationnelle de 17% (bien au-dessus de ses récents objectifs de 12 milliards et 15-17%) en 2023', juge-t-il.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.