STMicro : Liberum reste à 'achat' après les perspectives

Liberum réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 40 euros sur STMicroelectronics, au lendemain de la présentation par le groupe de semiconducteurs de perspectives à moyen terme décevantes pour ses revenus et ses marges.



'Nous trouvons les commentaires sur les perspectives de l'entreprise déroutants et pensons qu'ils pourraient être basés sur une attente d'un ralentissement de l'industrie au cours de 2022-2023', juge le broker, qui laisse toutefois ses prévisions inchangées pour l'instant.



Liberum continue de s'attendre à des mises à jour des estimations au cours des prochains trimestres 'en raison de la force de la demande généralisée, de la hausse des niveaux d'utilisation et de la probabilité d'un environnement de tarification plus favorable'.



